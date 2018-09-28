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За билетами на концерт Эда Ширана в Москве собралась очередь из 47 тыс человек

Пятница, 28 Сентября 2018 11:13
За билетами на концерт Эда Ширана в Москве собралась очередь из 47 тыс человек Фото из открытых источников

Популярный британский поп-исполнитель Эд Ширан приедет в столицу Российской Федерации только в июле 2019-го, а билет на его выступление довольно сложно купить уже сейчас — сайт, на котором продаются билеты на концерт Эда Ширана в Москве, просто не справляется с потоком поклонников звезды.

 

Билеты на грядущий концерт, как сообщает агентство RedKassa, начали продаваться вчера, двадцать седьмого сентября. И к настоящему моменту на соответствующем сайте появилась электронная очередь, образованная сорока семью тысячами человек.

 

Соответственно, для того, чтобы приобрести билет, необходимо ждать несколько часов. При этом, время оформления заказа ограничено всего пятнадцатью минутами.

 

Концерт Ширана в Москве состоится девятнадцатого июля 2019-го. Но для того, чтобы попасть на него, вам понадобятся упорство и некоторая доля удачи.

 

Двадцатисемилетний певец Эд Ширан, напомним, в этом году был признан одним из самых высокооплачиваемых представителей музыкальной индустрии в мире. Что и не удивительно, если учесть тот факт, что пластинки исполнителя стабильно занимают первые места в основных чартах продаж.

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Колесников Андрей Опубликовано в Культура   Теги Новости концерт
 
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