Мать Бузовой прокомментировала отказ долларового миллионера от ее дочери ради 2 млн

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Мать известной телеведущей Ольги Бузовой прокомментировала скандал, случившийся на шоу "Замуж за Бузову" — один из его участников, как напоминает информационный ресурс "Инфореактор", отказался от отношений с Ольгой ради двух миллионов рублей.

Отказавшийся от Бузовой участник телевизионного шоу "Замуж за Бузову", при этом, позиционировал себя в качестве долларового миллионера — это обстоятельство сделало ситуацию еще более нелепой и комичной.

"Он не от Оли отказался, а от своих принципов, а это гораздо страшнее! В каждом выпуске программы он напоминал о том, что у него есть миллионы долларов, тряс своими часами, которые сколько-то там стоят, и что в итоге? И в итоге он выбрал деньги! Какие-то несчастные два миллиона рублей!", — говорит мать Ольги Бузовой Ирина Александровна.

Женщина добавляет, что "бизнесмен", очевидно, отказался от своих слов и принципов, и, в частности, "понизил планку", что нельзя было делать ни в коем случае.

"Чем больше кто-то говорит о своих деньгах, тем больше вероятность того, что в конце концов он просто удавится из-за какого-то рубля. Эта старая истина в очередной раз продемонстрировала свою актуальность", — добавляет женщина.