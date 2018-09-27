Четверг 27 сентября 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Культура» Знаменитый исследователь роботизированного искусства Кристиан Кроос выступит на VII Санкт-Петербургском Международном Культурном Форуме

Знаменитый исследователь роботизированного искусства Кристиан Кроос выступит на VII Санкт-Петербургском Международном Культурном Форуме

Четверг, 27 Сентября 2018 15:59
Знаменитый исследователь роботизированного искусства Кристиан Кроос выступит на VII Санкт-Петербургском Международном Культурном Форуме Фото из открытых источников

Робототехническое творчество неоднозначно: роботы сами создают произведения искусства и в то же время делают это с подачи человека. Соавтор первой в мире книги о роботизированном искусстве, разработчик программного обеспечения Кристиан Кроос выступит с лекцией о симбиозе искусства и технологий в рамках Открытого лектория «Культура 2.0» — специального проекта Форума. Подробнее - в материале Planet Today.

 

Доктор Кристиан Кроос получил степень доктора философии, занимаясь исследованиями в области фонетики и театрального искусства в Мюнхенском университете имени Людвига и Максимилиана. Он изучал, как меняется мимика лица и артикуляция при разговорной речи. Это стало началом большого блока междисциплинарных исследований о компьютерном зрении, когнитивных науках и робототехнике, проводившихся на международном уровне в Германии, Японии и США. При этом ученый был одним из основателей театра под названием «театр ... и так далее», написал и срежиссировал несколько пьес.

 

В австралийском Университете Западного Сиднея Кристиан Кроос исследовал невербальное взаимодействие человека и машины в проекте Thinking Head («Думающая голова»). Проект рассматривал взаимодействие машины и окружающей среды, а также роль робота (а не его создателя) в этом взаимодействии. Так, в рамках проекта ученый с коллегами создал «Протезную голову» — автоматизированную, анимированную 3D-голову, которая поддерживала диалог с человеком. «Протезная голова» выглядела как проекция на стене высотой в пять метров. Несмотря на впечатляющие масштабы, она работала с помощью одного экрана и была скорее виртуальной. А вот «Говорящая голова» представляла собой систему с отображающим голову ЖК-экраном, который устанавливался на конце движущейся руки промышленного робота.

 

Также Кристиан Кроос является соредактором первого сборника о роботизированном искусстве с точки зрения художников, инженеров и ученых под названием «Роботы и искусство. Изучение маловероятного симбиоза». В книге рассматривается интеграция роботов в общество, а также вопросы о преимуществах, рисках и этике трансформационных изменений в мире, где роботы берут на себя новые роли, причем наравне с людьми. В сборнике дается исторический обзор выдающихся работ в области современного робототехнического искусства среди самых влиятельных художников за последние три десятилетия. Книга также рассказывает о многогранном сотрудничестве в различных дисциплинах, необходимом для создания подобного искусства.

 

На своей лекции в рамках Открытого лектория «Культура 2.0» Кристиан Кроос затронет темы, обозначенные в этой книге и в своих многолетних исследованиях — о творчестве безэмоциональной машины и о том, стоит ли считать деятельность робота в этом вопросе автономной.

 

Открытый лекторий «Культура 2.0» — постоянно действующий дискуссионный проект Санкт-Петербургского международного культурного форума о технологиях в культуре. Лекции, дискуссии и интерактивные форматы «Культуры 2.0» открыты для всех, кто интересуется современным культурным процессом и хочет принимать в нем активное участие. В центре внимания «Культуры 2.0» — цифровые и виртуальные технологии, социальные практики, технологии организации общественных пространств, развития локальных сообществ, продвижения инклюзивных и образовательных культурных проектов. Открытый лекторий впервые состоялся в 2016 году в рамках Деловой площадки Форума. С 2018 года мероприятия «Культуры 2.0» проводятся круглый год.

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в Культура   Теги Новости Культура
 
Главное за сутки
Госдума приняла закон о совершенствовании пенсионной системы Госдума приняла закон о совершенствовании пенсионной системы Государственная дума в третьем, окончательном чтении приняла закон о повышении пенсионного возраста. За проголосовали 332 депутата, против — 83, воздержавшихся нет. Совет федерации рассмотрит закон 3 октября, сообщает "Ъ". Вчера,…
МВФ навал четыре условия для предоставления кредита Украине МВФ навал четыре условия для предоставления кредита Украине Украинским властям придется выполнить еще четыре условия МВФ, если они планируют получать новые кредиты от этой организации. Соответствующей информацией, как сообщает Федеральное агентство новостей, поделились инсайдеры, близкие к переговорам между…
В «отравителе Скрипалей» узнали полковника ГРУ. СМИ назвали его настоящее имя В «отравителе Скрипалей» узнали полковника ГРУ. СМИ назвали его настоящее имя Исследовательская группа Bellingcat и издание The Insider нашли человека, похожего на Руслана Боширова, среди выпускников Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ). По их данным, этого человека зовут Анатолий Чепига, он…
Читайте также
У победительницы "Мисс Украина — 2018" отобрали корону У победительницы "Мисс Украина — 2018" отобрали корону Победительница конкурса красоты "Мисс Украина — 2018", Вероника Дидусенко, недолго обладала престижным титулом — финал состязания прошел в Киеве в минувший четверг, а уже в воскресенье стало известно о том,…
Супермен Генри Кавилл может стать новым Джеймсом Бондом Супермен Генри Кавилл может стать новым Джеймсом Бондом Британский актер Генри Кавилл, по слухам, планирует распрощаться с кинематографической вселенной DCEU и снять плащ Супермена. Соответственно, у актера появится время для новых проектов, одним из которых может стать франшиза…
Стали известны финалисты премии ТЭФИ-2018 Стали известны финалисты премии ТЭФИ-2018 Престижная индустриальная телевизионная премия ТЭФИ-2018 обзавелась перечнем финалистов — его, как сообщают СМИ, опубликовали организаторы премии. В этом сезоне награды будут вручаться в четырнадцати номинациях "Дневного эфира" и в двадцати…
Тема дня
Какие сюрпризы подготовил Дональд Трамп всему миру Какие сюрпризы подготовил Дональд Трамп всему миру

Правительство Соединенных Штатов уже давно начало подозревать, что мировые события начали протекать ...

Фото
Остров Сокотра - место, в котором можно увидеть неземные пейзажи Остров Сокотра - место, в котором можно увидеть неземные пейзажи

Остров Сокотра - удивительное место, пейзажи которого напоминают фантастический фильм о временах, ко...

Интернет и СМИ
Опрос

Нужно ли запрещать гаджеты в школах?

 

Анекдот дня

Скоро Навальный станет как Айфон - будет выходить раз в полгода.

Еще »
Oneinform

Infox
24СМИ
Самые популярные материалы
Последняя надежда Киева рухнула: Россия расколола европейскую солидарность Последняя надежда Киева рухнула: Россия расколола европейскую солидарность
Грядет повторение чеченской войны? Грядет повторение чеченской войны?
Выборы в Приморье показали, чего на самом деле боится Россия? Выборы в Приморье показали, чего на самом деле боится Россия?
Учёные открыли богомолов, охотящихся на рыбу Учёные открыли богомолов, охотящихся на рыбу
Сирийский гамбит – России готовят новую бесплодную победу? Сирийский гамбит – России готовят новую бесплодную победу?
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.