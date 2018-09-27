Знаменитый исследователь роботизированного искусства Кристиан Кроос выступит на VII Санкт-Петербургском Международном Культурном Форуме

Фото из открытых источников

Робототехническое творчество неоднозначно: роботы сами создают произведения искусства и в то же время делают это с подачи человека. Соавтор первой в мире книги о роботизированном искусстве, разработчик программного обеспечения Кристиан Кроос выступит с лекцией о симбиозе искусства и технологий в рамках Открытого лектория «Культура 2.0» — специального проекта Форума. Подробнее - в материале Planet Today.

Доктор Кристиан Кроос получил степень доктора философии, занимаясь исследованиями в области фонетики и театрального искусства в Мюнхенском университете имени Людвига и Максимилиана. Он изучал, как меняется мимика лица и артикуляция при разговорной речи. Это стало началом большого блока междисциплинарных исследований о компьютерном зрении, когнитивных науках и робототехнике, проводившихся на международном уровне в Германии, Японии и США. При этом ученый был одним из основателей театра под названием «театр ... и так далее», написал и срежиссировал несколько пьес.

В австралийском Университете Западного Сиднея Кристиан Кроос исследовал невербальное взаимодействие человека и машины в проекте Thinking Head («Думающая голова»). Проект рассматривал взаимодействие машины и окружающей среды, а также роль робота (а не его создателя) в этом взаимодействии. Так, в рамках проекта ученый с коллегами создал «Протезную голову» — автоматизированную, анимированную 3D-голову, которая поддерживала диалог с человеком. «Протезная голова» выглядела как проекция на стене высотой в пять метров. Несмотря на впечатляющие масштабы, она работала с помощью одного экрана и была скорее виртуальной. А вот «Говорящая голова» представляла собой систему с отображающим голову ЖК-экраном, который устанавливался на конце движущейся руки промышленного робота.

Также Кристиан Кроос является соредактором первого сборника о роботизированном искусстве с точки зрения художников, инженеров и ученых под названием «Роботы и искусство. Изучение маловероятного симбиоза». В книге рассматривается интеграция роботов в общество, а также вопросы о преимуществах, рисках и этике трансформационных изменений в мире, где роботы берут на себя новые роли, причем наравне с людьми. В сборнике дается исторический обзор выдающихся работ в области современного робототехнического искусства среди самых влиятельных художников за последние три десятилетия. Книга также рассказывает о многогранном сотрудничестве в различных дисциплинах, необходимом для создания подобного искусства.

На своей лекции в рамках Открытого лектория «Культура 2.0» Кристиан Кроос затронет темы, обозначенные в этой книге и в своих многолетних исследованиях — о творчестве безэмоциональной машины и о том, стоит ли считать деятельность робота в этом вопросе автономной.

Открытый лекторий «Культура 2.0» — постоянно действующий дискуссионный проект Санкт-Петербургского международного культурного форума о технологиях в культуре. Лекции, дискуссии и интерактивные форматы «Культуры 2.0» открыты для всех, кто интересуется современным культурным процессом и хочет принимать в нем активное участие. В центре внимания «Культуры 2.0» — цифровые и виртуальные технологии, социальные практики, технологии организации общественных пространств, развития локальных сообществ, продвижения инклюзивных и образовательных культурных проектов. Открытый лекторий впервые состоялся в 2016 году в рамках Деловой площадки Форума. С 2018 года мероприятия «Культуры 2.0» проводятся круглый год.