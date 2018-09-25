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В Санкт-Петербурге прошел Молодежный форум «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ – ТЕРРИТОРИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ»

Вторник, 25 Сентября 2018 17:03
В Санкт-Петербурге прошел Молодежный форум «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ – ТЕРРИТОРИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ» Фото из открытых источников

С 14 по 16 сентября 2018 года в Санкт-Петербурге прошел Молодежный форум «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ – ТЕРРИТОРИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ».  Форум собрал более четырехсот участников различных национальностей. 

 

Площадкой для мероприятия выступил пансионат «Балтиец» в Репино.  В течение трех дней в работе форума принимали участие спикеры, эксперты в сфере реализации государственной национальной политики, члены правительства Санкт-Петербурга, руководители высших учебных заведений, профессура и почетные гости. Основная задача мероприятия – вовлечение молодежи в активный диалог для  поиска путей гармонизации межнациональных отношений.

 

Панельную дискуссию открыл вице-губернатор Санкт-Петербурга – руководитель Администрации Губернатора Санкт-Петербурга Александр Николаевич Говорунов.  В своем обращении к участникам форума он подчеркнул актуальность  мероприятия, отметил, что разрозненность и межэтническая разобщенность чрезвычайно опасны для страны, призвал слушать  и слышать друг друга:  «Многонациональность – наш главный капитал, в этом наша сила».  В режиме открытого диалога с участниками форума общались руководители Комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге О.И. Махно и В.Я. Окрушко, заместитель начальника Управления по укреплению гражданского единства и профилактике экстремизма на национальной и религиозной почве Федерального агентства по делам национальностей А.Н. Ненашев, Заместитель директора Института этнологии и антропологии РАН В.Ю. Зорин, ответственный секретарь Комиссии по вопросам информационного сопровождения государственной национальной политики Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям А.Н. Худолеев, член научно-консультативного совета Общественной палаты Российской Федерации Н.И. Григорьев, член комиссии по гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений Общественной палаты Российской Федерации С.А. Кузнецова, Председатель комиссии по гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений Общественной палаты Санкт-Петербурга Ю.В. Третьяков, начальник Главного управления Минюста России по Санкт-Петербургу Д.Ю. Смирнов.

 

В ходе работы форума был организован образовательный конвейер, где на четырех площадках проводились Круглые столы по различной проблематике. Были обсуждены такие темы, как «Российская молодёжь как объект и субъект национальной политики. Опыт других регионов по работе с многонациональной молодежью и особенности Санкт-Петербурга в вопросе межнациональной политики», «Профилактика конфликтов и экстремизма в межнациональной молодежной политике. Межнациональный и межконфессиональный диалог: путь к согласию», «Мероприятия по укреплению межнационального мира и межконфессионального согласия. Актуальные вопросы повышения эффективности мероприятий, проводимых в сфере реализации государственной национальной политики», «Сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России».

 

Кроме того, для участников и гостей форума были подготовлены  выставки народных промыслов и ремесел. Желающие могли попробовать себя в кузнечном деле, принять участие в мастер-классе по рубке шашкой и освоить азы мастерства стеклодува. Шатры с русской, казачьей, бурятской, киргизской, узбекской  кухнями радовали гостей мастер-классами  от лучших шеф-поваров и дегустациями национальных блюд. Девятнадцать зажигательных танцевальных и вокальных номеров от коллективов разных народов  на уличной сцене под открытым небом создали атмосферу праздника.  Перед отъездом участники форума смогли принять участие в состязаниях и командных играх, никого не оставили равнодушными лазертаг и веревочный парк. Напомним, что трансфер, проживание и питание для участников форума были бесплатными. 

 

В форуме приняли участие представители 48 народов. Многообразие национальностей участников и гостей молодежного форума сделало диалог продуктивным и позволило максимально широко охватить проблематику темы межнациональных отношений, представленной к обсуждению на круглых столах.

 

 Мероприятие организовано при поддержке  Комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге.

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Волкова Алена Опубликовано в Культура   Теги Новости СанктПетербург
 
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