Вторник 25 сентября 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Культура» Встречайте мистический октябрь вместе с премьерами на телеканале Travel Channel

Встречайте мистический октябрь вместе с премьерами на телеканале Travel Channel

Вторник, 25 Сентября 2018 17:00
Встречайте мистический октябрь вместе с премьерами на телеканале Travel Channel Фото из открытых источников

«Международные охотники за привидениями», «Призраки США», «Легенда или чудовище» – время горячих октябрьских премьер на канале Travel Channel.  Подробнее - в материале Planet Today.

 

Как вы думаете – существуют ли призраки? Команда из шоу «Международные охотники за привидениями» (12+) предпочитает не гадать, а знать наверняка, и отправляется в путешествие по легендарным мистическим местам. Вас ждут история тюрьмы в Новой Зеландии, где, как поговаривают, до сих пор бродят души заключенных, поиск следов чудовища Франкенштейна в Италии и многое другое. Подключайтесь к разгадыванию мистических тайн с 4 октября по четвергам, пятницам и субботам в 23:00 (МСК).

 

Отправляйтесь в путешествие по городам США, в которых туристы и местные жители чаще всего говорят о соседстве с паранормальными явлениями и неупокоенными душами. В программе «Призраки США» (16+) вас ждут Новый Орлеан, в котором рассказывают о демонах и привидениях, загадочные тайны неспящего Нью-Йорка, а также один из самых жутких городов страны – Салем, прославившийся благодаря ужасным сущностям и призракам. Присоединитесь к искателям острых ощущений и испытайте себя с 10 октября по средам в 22:00 (МСК).

 

Патрик Ротфусс начинает свое уникальное расследование, надеясь развенчать или подтвердить популярные мифы и легенды. Ведущий шоу «Легенда или чудовище» (12+) исследует предание о человеке-мотыльке, пытаясь понять, что из себя может представлять это существо, и погружается в историю и рассказы местных жителей, а также – свидетельства тех, кто называет себя очевидцами. А как вы думаете – это легенда или все же чудовище? Ищите ответ вместе с Патриком 8 октября в понедельник в 22:00 (МСК). 

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в Культура   Теги Новости телешоу
 
Главное за сутки
Госдума утвердила уголовное наказание за увольнение предпенсионеров Госдума утвердила уголовное наказание за увольнение предпенсионеров Госдума во вторник приняла в третьем, окончательном чтении закон об уголовной ответственности за отказ в приеме на работу или увольнение людей предпенсионного возраста. Автором законопроекта стал президент Владимир Путин, депутаты…
Россия и Китай будут вместе бороться с санкциями США Россия и Китай будут вместе бороться с санкциями США Успешно противостоять санкционным ударам со стороны Соединенных Штатов Америки можно, если объединить усилия — уверен заместитель начальника министерства коммерции Китая Фу Цзыин, который, по данным издания "ПолитЭксперт", представил концепцию антисанкционного…
СМИ США предрекли гибель ВМС Украины в Азовском море за минуты СМИ США предрекли гибель ВМС Украины в Азовском море за минуты Если украинские военачальники примут решение пойти на конфронтацию с Россией в Азовском море, то Военно-морские силы Украины будут уничтожены за считанные минуты. Так считают эксперты из США, которые оценили реальную…
Читайте также
Новый трек Эминема побил рекорд по просмотрам на YouTube за сутки‍ Новый трек Эминема побил рекорд по просмотрам на YouTube за сутки‍ Новый трек американского рэп-исполнителя Eminem, "Killshot" (песню можно послушать ниже), собрал тридцать восемь миллионов прослушиваний в течение первых суток после публикации на YouTube, и, как сообщают тематические средства массовой информации,…
У победительницы "Мисс Украина — 2018" отобрали корону У победительницы "Мисс Украина — 2018" отобрали корону Победительница конкурса красоты "Мисс Украина — 2018", Вероника Дидусенко, недолго обладала престижным титулом — финал состязания прошел в Киеве в минувший четверг, а уже в воскресенье стало известно о том,…
Фанаты "Игры престолов" узнали, кто из героев доживет до финала сериала Фанаты "Игры престолов" узнали, кто из героев доживет до финала сериала Датский актер Николай Костер-Вальдау, получивший всемирную известность благодаря роли Джейме Ланнистера в сериале "Игра престолов", стал участником судебного разбирательства, в процессе которого в открытый доступ попали некоторые любопытные факты о…
Тема дня
Дружба против США - Китай и Россия идут на встречу друг другу Дружба против США - Китай и Россия идут на встречу друг другу

Уже на протяжении длительного времени представители Запада раз за разом повторяют о том, что союз Ро...

Фото
Джаспер - невероятный парк скалистых гор в Канаде Джаспер - невероятный парк скалистых гор в Канаде

Национальный парк Джаспер - это самый крупный из Канадских парков Скалистых Гор. Совместно с другими...

Интернет и СМИ
Опрос

Боитесь ли вы новых банкротств застройщиков?

 

Анекдот дня

Некоторые люди славятся своим умением находить выход из самых сложных ситуаций. Я славлюсь умением находить туда вход.

Еще »
Oneinform

Infox
24СМИ
Самые популярные материалы
Последняя надежда Киева рухнула: Россия расколола европейскую солидарность Последняя надежда Киева рухнула: Россия расколола европейскую солидарность
Грядет повторение чеченской войны? Грядет повторение чеченской войны?
Выборы в Приморье показали, чего на самом деле боится Россия? Выборы в Приморье показали, чего на самом деле боится Россия?
Психологи разделили людей на четыре типа личности‍ Психологи разделили людей на четыре типа личности‍
Учёные открыли богомолов, охотящихся на рыбу Учёные открыли богомолов, охотящихся на рыбу
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.