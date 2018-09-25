Встречайте мистический октябрь вместе с премьерами на телеканале Travel Channel

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«Международные охотники за привидениями», «Призраки США», «Легенда или чудовище» – время горячих октябрьских премьер на канале Travel Channel. Подробнее - в материале Planet Today.

Как вы думаете – существуют ли призраки? Команда из шоу «Международные охотники за привидениями» (12+) предпочитает не гадать, а знать наверняка, и отправляется в путешествие по легендарным мистическим местам. Вас ждут история тюрьмы в Новой Зеландии, где, как поговаривают, до сих пор бродят души заключенных, поиск следов чудовища Франкенштейна в Италии и многое другое. Подключайтесь к разгадыванию мистических тайн с 4 октября по четвергам, пятницам и субботам в 23:00 (МСК).

Отправляйтесь в путешествие по городам США, в которых туристы и местные жители чаще всего говорят о соседстве с паранормальными явлениями и неупокоенными душами. В программе «Призраки США» (16+) вас ждут Новый Орлеан, в котором рассказывают о демонах и привидениях, загадочные тайны неспящего Нью-Йорка, а также один из самых жутких городов страны – Салем, прославившийся благодаря ужасным сущностям и призракам. Присоединитесь к искателям острых ощущений и испытайте себя с 10 октября по средам в 22:00 (МСК).

Патрик Ротфусс начинает свое уникальное расследование, надеясь развенчать или подтвердить популярные мифы и легенды. Ведущий шоу «Легенда или чудовище» (12+) исследует предание о человеке-мотыльке, пытаясь понять, что из себя может представлять это существо, и погружается в историю и рассказы местных жителей, а также – свидетельства тех, кто называет себя очевидцами. А как вы думаете – это легенда или все же чудовище? Ищите ответ вместе с Патриком 8 октября в понедельник в 22:00 (МСК).