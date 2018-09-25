Вторник 25 сентября 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Культура» Дженнифер Лопес свалилась на сцену во время концерта

Дженнифер Лопес свалилась на сцену во время концерта

Вторник, 25 Сентября 2018 13:19
Дженнифер Лопес свалилась на сцену во время концерта Фото из открытых источников

Популярная в Соединенных Штатах Америки и за их пределами певица Дженнифер Лопес свалилась на сцену во время одного из своих недавних концертных выступлений. Об инциденте, который произошел на концерте Джей Ло в Лас-Вегасе, сообщает портал TMZ.

 

В распоряжении у TMZ оказалось видео с инцидентом — смотрите ролик ниже.

 

На кадрах видно, как певица прыгает по сцене и в какой-то момент пытается наклониться, чтобы прикоснуться к рукам своих поклонников, однако теряет равновесие и падает. Падение, как видно, несерьезное — то есть, оказавшись на полу, Джей Ло тут же вскакивает, и как ни в чем не бывало продолжает концерт.

 

Поклонники Джей Ло удивились профессионализму звезды и выразили свое восхищение в социальных сетях. "Вау, она просто удивительная, это очень круто, что даже такое внезапное обстоятельство не застало ее врасплох", — пишут пользователи соцсетей.

 

Сама Дженнифер Лопес никак не прокомментировала происшествие в Лас-Вегасе, отметив лишь, что выступление удалось на славу. Последнее, как подтверждают многочисленные фанаты, не подлежит сомнениям — концерт действительно был невероятно зажигательным.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Культура   Теги Новости певица
 
Главное за сутки
Госдума утвердила уголовное наказание за увольнение предпенсионеров Госдума утвердила уголовное наказание за увольнение предпенсионеров Госдума во вторник приняла в третьем, окончательном чтении закон об уголовной ответственности за отказ в приеме на работу или увольнение людей предпенсионного возраста. Автором законопроекта стал президент Владимир Путин, депутаты…
Россия и Китай будут вместе бороться с санкциями США Россия и Китай будут вместе бороться с санкциями США Успешно противостоять санкционным ударам со стороны Соединенных Штатов Америки можно, если объединить усилия — уверен заместитель начальника министерства коммерции Китая Фу Цзыин, который, по данным издания "ПолитЭксперт", представил концепцию антисанкционного…
СМИ США предрекли гибель ВМС Украины в Азовском море за минуты СМИ США предрекли гибель ВМС Украины в Азовском море за минуты Если украинские военачальники примут решение пойти на конфронтацию с Россией в Азовском море, то Военно-морские силы Украины будут уничтожены за считанные минуты. Так считают эксперты из США, которые оценили реальную…
Читайте также
Новый трек Эминема побил рекорд по просмотрам на YouTube за сутки‍ Новый трек Эминема побил рекорд по просмотрам на YouTube за сутки‍ Новый трек американского рэп-исполнителя Eminem, "Killshot" (песню можно послушать ниже), собрал тридцать восемь миллионов прослушиваний в течение первых суток после публикации на YouTube, и, как сообщают тематические средства массовой информации,…
У победительницы "Мисс Украина — 2018" отобрали корону У победительницы "Мисс Украина — 2018" отобрали корону Победительница конкурса красоты "Мисс Украина — 2018", Вероника Дидусенко, недолго обладала престижным титулом — финал состязания прошел в Киеве в минувший четверг, а уже в воскресенье стало известно о том,…
Фанаты "Игры престолов" узнали, кто из героев доживет до финала сериала Фанаты "Игры престолов" узнали, кто из героев доживет до финала сериала Датский актер Николай Костер-Вальдау, получивший всемирную известность благодаря роли Джейме Ланнистера в сериале "Игра престолов", стал участником судебного разбирательства, в процессе которого в открытый доступ попали некоторые любопытные факты о…
Тема дня
Дружба против США - Китай и Россия идут на встречу друг другу Дружба против США - Китай и Россия идут на встречу друг другу

Уже на протяжении длительного времени представители Запада раз за разом повторяют о том, что союз Ро...

Фото
Джаспер - невероятный парк скалистых гор в Канаде Джаспер - невероятный парк скалистых гор в Канаде

Национальный парк Джаспер - это самый крупный из Канадских парков Скалистых Гор. Совместно с другими...

Интернет и СМИ
Опрос

Боитесь ли вы новых банкротств застройщиков?

 

Анекдот дня

Некоторые люди славятся своим умением находить выход из самых сложных ситуаций. Я славлюсь умением находить туда вход.

Еще »
Oneinform

Infox
24СМИ
Самые популярные материалы
Последняя надежда Киева рухнула: Россия расколола европейскую солидарность Последняя надежда Киева рухнула: Россия расколола европейскую солидарность
Грядет повторение чеченской войны? Грядет повторение чеченской войны?
Выборы в Приморье показали, чего на самом деле боится Россия? Выборы в Приморье показали, чего на самом деле боится Россия?
Психологи разделили людей на четыре типа личности‍ Психологи разделили людей на четыре типа личности‍
Учёные открыли богомолов, охотящихся на рыбу Учёные открыли богомолов, охотящихся на рыбу
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.