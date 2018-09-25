Дженнифер Лопес свалилась на сцену во время концерта

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Популярная в Соединенных Штатах Америки и за их пределами певица Дженнифер Лопес свалилась на сцену во время одного из своих недавних концертных выступлений. Об инциденте, который произошел на концерте Джей Ло в Лас-Вегасе, сообщает портал TMZ.

В распоряжении у TMZ оказалось видео с инцидентом — смотрите ролик ниже.

На кадрах видно, как певица прыгает по сцене и в какой-то момент пытается наклониться, чтобы прикоснуться к рукам своих поклонников, однако теряет равновесие и падает. Падение, как видно, несерьезное — то есть, оказавшись на полу, Джей Ло тут же вскакивает, и как ни в чем не бывало продолжает концерт.

Поклонники Джей Ло удивились профессионализму звезды и выразили свое восхищение в социальных сетях. "Вау, она просто удивительная, это очень круто, что даже такое внезапное обстоятельство не застало ее врасплох", — пишут пользователи соцсетей.

Сама Дженнифер Лопес никак не прокомментировала происшествие в Лас-Вегасе, отметив лишь, что выступление удалось на славу. Последнее, как подтверждают многочисленные фанаты, не подлежит сомнениям — концерт действительно был невероятно зажигательным.