В рамках программы «Московское долголетие» в парке «Фили» выступит ансамбль «Золотое кольцо»

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В грядущую субботу парк «Фили» примет на своей главной сцене большую концертную программу «Играй, гармонь!». Мероприятие бесплатное. Концерт пройдет под эгидой правительственной программы «Московское долголетие». Его ведущей выступит журналистка и телеведущая Ирина Сашина. Гостей ждут выступления музыкантов-виртуозов, яркие песни и танцы.

Концерт «Играй, гармонь!» стартует выступлением Заслуженной артистки России Светланы Бочковой. После нее на сцену выйдет певица Ольга Ланчава, которая, в частности, исполнит хиты, созданные в сотрудничестве с продюсером и автором песен Светланой Кононовой.

Далее аудиторию мероприятия ждет выступление музыкантов-виртуозов Романа Бузылева (балалайка), Алексея Егорова (гитара), Алексея Поварова (баян) и Дмитрия Еремеева (скрипка). Отметим, что Роман Бузылев исполнит знаменитую композицию «Smoke on the water» в русском народном стиле. Песенная программа концерта продолжится выступлением фолк-коллектива «Звонкая песня».

Организаторы концерта «Играй, гармонь!» подготовили для верных поклонников народной песни впечатляющий сюрприз. В его рамках состоится выступление легендарного ансамбля Надежды Кадышевой «Золотое кольцо». Он выступает специальным гостем мероприятия за 28 июля.