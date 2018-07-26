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В Москве стартовали съемки фильма Федора Бондарчука "Притяжение-2"

Четверг, 26 Июля 2018 11:40
В Москве стартовали съемки фильма Федора Бондарчука &quot;Притяжение-2&quot; Фото из открытых источников

Режиссер Федор Бондарчук приступил к съемкам сиквела своего фантастического фильма "Притяжение". По словам официальных представителей компании Art Pictures, съемочный процесс стартовал в Москве вчера.

 

Фильм "Притяжение-2", как отмечается, появится на больших экранах Российской Федерации двадцать шестого декабря 2019-го года.

 

Картина будет представлять собой плод совместной работы кинокомпаний Art Pictures Studio и "Водород", а также Национальной Медиа Группы и тв-канала "Россия-1" — говорят офпредставители Art Pictures.

 

Продюсерский состав грядущего фильма останется без изменений — это, кроме Федора Бондарчука, Дмитрий Рудовский, Александр Андрющенко, Антон Златопольский и Михаил Врубель.

 

В сиквеле "Притяжения", как обещают кинематографисты, будут невероятно зрелищные сцены, созданные с применением передовых достижений CG-индустрии, плюс, фильм сможет похвастаться непредсказуемой сюжетной линией.

 

Первая часть "Притяжения", напомним, собрала более одного миллиарда рублей по итогам проката в кинотеатрах России и СНГ, а также стала одним из лидеров по количеству зрителей в онлайн-кинозалах.

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Колесников Андрей Опубликовано в Культура   Теги Новости бондарчук
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