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Кто же виноват: Родные отказываются верить в смерть Александра Исакова

Среда, 25 Июля 2018 14:07
Кто же виноват: Родные отказываются верить в смерть Александра Исакова Фото из открытых источников

Церемония прощания с Александром Исаковым, который скоропостижно скончался в возрасте тридцати девяти лет, пройдет в Москве двадцать шестого июля. Соответствующей информацией, как сообщает Федеральное агентство новостей, поделилась с общественностью коллега умершего актера, Наталья Тищенко.

 

Актера проводят в последний путь на Митинском кладбище — церемония, как уточняется, начнется в 11:30.

 

По словам Натальи Тищенко, друзья, коллеги и родственники актера отказываются верить в его смерть — страшная новость, как отметила актриса, прозвучала как гром среди ясного неба.

 

"Все это чудовищно. Сейчас выясняют, кто же виноват в этой нелепой смерти, врачи, которые недосмотрели, или сам Александр, запустивший болезнь", — заявила актриса.

 

Представители Государственного театра киноактера, в котором Исаков работал на протяжении пятнадцати лет, говорят, что причиной смерти актера стала запущенная пневмония, начало которой каким-то неясным образом пропустили медики. В целом, ситуация выглядит довольно туманно, поэтому истинные причины случившегося будут определены, вероятно, позже. Ясно одно — актера забрала ужасно нелепая смерть.

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Колесников Андрей Опубликовано в Культура   Теги Новости актер
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