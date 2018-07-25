Кто же виноват: Родные отказываются верить в смерть Александра Исакова

Церемония прощания с Александром Исаковым, который скоропостижно скончался в возрасте тридцати девяти лет, пройдет в Москве двадцать шестого июля. Соответствующей информацией, как сообщает Федеральное агентство новостей, поделилась с общественностью коллега умершего актера, Наталья Тищенко.
Актера проводят в последний путь на Митинском кладбище — церемония, как уточняется, начнется в 11:30.
По словам Натальи Тищенко, друзья, коллеги и родственники актера отказываются верить в его смерть — страшная новость, как отметила актриса, прозвучала как гром среди ясного неба.
"Все это чудовищно. Сейчас выясняют, кто же виноват в этой нелепой смерти, врачи, которые недосмотрели, или сам Александр, запустивший болезнь", — заявила актриса.
Представители Государственного театра киноактера, в котором Исаков работал на протяжении пятнадцати лет, говорят, что причиной смерти актера стала запущенная пневмония, начало которой каким-то неясным образом пропустили медики. В целом, ситуация выглядит довольно туманно, поэтому истинные причины случившегося будут определены, вероятно, позже. Ясно одно — актера забрала ужасно нелепая смерть.
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