Кто же виноват: Родные отказываются верить в смерть Александра Исакова

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Церемония прощания с Александром Исаковым, который скоропостижно скончался в возрасте тридцати девяти лет, пройдет в Москве двадцать шестого июля. Соответствующей информацией, как сообщает Федеральное агентство новостей, поделилась с общественностью коллега умершего актера, Наталья Тищенко.

Актера проводят в последний путь на Митинском кладбище — церемония, как уточняется, начнется в 11:30.

По словам Натальи Тищенко, друзья, коллеги и родственники актера отказываются верить в его смерть — страшная новость, как отметила актриса, прозвучала как гром среди ясного неба.

"Все это чудовищно. Сейчас выясняют, кто же виноват в этой нелепой смерти, врачи, которые недосмотрели, или сам Александр, запустивший болезнь", — заявила актриса.

Представители Государственного театра киноактера, в котором Исаков работал на протяжении пятнадцати лет, говорят, что причиной смерти актера стала запущенная пневмония, начало которой каким-то неясным образом пропустили медики. В целом, ситуация выглядит довольно туманно, поэтому истинные причины случившегося будут определены, вероятно, позже. Ясно одно — актера забрала ужасно нелепая смерть.