SABI MISS и Эльвира Т записали песню

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SABI MISS решила сменить эпатажный и дерзкий образ на лиричный. Помогла ей в этом известная певица и автор песен Эльвира Т (смотрите видео ниже). Подробнее - в материале Planet Today.

«Северный ветер» - новая песня SABI MISS, песня с крутым битом и простыми словами о любви.

Эльвира Т: «Две дерзкие девчонки решили поговорить о любви. Я написала музыку и слова для новой лиричной песни для Саби.

Мне очень нравится песня. Классный бит, который сделал продюсер Саби-Джакарта . Слова простые, но это именно то, что чувствуют девчонки»

SABI: «Песня просто-бомба. Это то что сегодня я чувствую, о чем думает каждая девчонка, которая впервые влюбилась и не знает что с этим делать»

SABI MISS - это новое поколение певиц, которые не боятся меняться, искать новые звуки, новые направления, это мультиартист, который может позволить себе делать все что угодно!