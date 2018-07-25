Dikaya выпускает свой новый сольный сингл 911

DIKAYA -российская поп певица, автор и композитор песен, многие из которых стали популярными (смотрите видео ниже). Подробнее - в материале Planet Today.
Сингл «911»-яркая, будоражащая своей энергией и стилем песня о любви.
Дикая: «Сингл «911» писался на невероятных эмоциях и я надеюсь,что вы почувствуете это уже с первой строчки. Эта песня о беде и счастье двух людей, которые очень хотят, но никак не могут быть вместе. Они сгорают от страсти, но должны прекратить свое общение…».
Смотрите лирик видео и не пропустите премьеру песни!
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