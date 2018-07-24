«Нашествие» стал локомотивом развития событийного туризма

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Тверская область является одним из лидирующих субъектов Российской Федерации, если оценивать ее по уровню осуществляемых здесь летних фестивалей и праздников. О развитии событийного туризма на примере Тверской области и фестиваля "Нашествие" пишет федеральное бизнес-агентство "Экономика сегодня".

"Событийный туризм — это одно из наших ключевых направлений деятельности. Гостеприимство Тверской области, как нам удалось доказать, может быть использовано в качестве основы для целой индустрии, которая может приносить неплохой доход", — отмечает Игорь Руденя, губернатор области.

Самым главным летним событием Тверской области, традиционно привлекающим толпы туристов со всей России, является музыкальный фестиваль "Нашествие". Власти решили использовать потенциал мероприятия на полную катушку, поэтому гостям фестиваля предлагаются, например, готовые туры по региону.

В этом году, как предполагается, фестиваль "Нашествие" посетят более двухсот тысяч человек. Определенная часть туристов, как уверены власти Тверской области, заинтересуется локальными туристическими маршрутами — например, поездками в Нилову Пустынь или Старицу, а также турами "Тверь кинематографическая", Тверь-Торжок и так далее. Выбрать, на самом деле, есть из чего.