Кустурица: Кинотеатры уйдут в прошлое, их вытеснят сериалы‍

Традиционным кинотеатрам нет места в мире будущего, где их вытеснят сериалы и другие новые формы кинематографа. В этом уверен известный югославский и сербский режиссер Эмир Кустурица, поделившийся своим видением будущего кино с информагентством ТАСС.
"Кинематограф, конечно, никуда не денется, но его форма может измениться очень значительно. Я думаю, что кинотеатры, которых полно в современных городах, постепенно исчезнут. Их место займут, например, телевизионные сериалы, которые люди смотрят не выходя из дома. Плюс, появятся какие-то новые формы кино", — заявил режиссер.
Кустурица, при этом, отметил, что традиционные жанры кинематографа останутся. "Мы увидим и реализм, и фантасмагорию, но увидим в другой форме, то есть процесс просмотра кино будет отличаться от того, к которому мы привыкли", — сказал кинематографист.
Изменения в кино, прогнозируемые Эмиром Кустурицей, не мешают ему продолжать работать в привычном формате. Просто потому, что перемены, по мнению режиссера, произойдут еще довольно нескоро.
Говоря о своих будущих фильмах, Кустурица, в частности, отмечает проект по книге Чингиза Айтматова "Белое облако Чингисхана", а также обещает снять кино о России.
Кустурица — автор фильмов "Время цыган", "Андеграунд", "Аризонская мечта", "Черная кошка, белый кот", "Жизнь как чудо" и других, отмеченных престижными наградами картин.
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