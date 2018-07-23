Музей современного искусства в Перми покажет «технический скелет нового искусства»

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Выставка «Новое состояние живого» пройдет в Музее современного искусства в Перми (PERMM). Мероприятие затрагивает очень непростые вопросы о том, как себя поведет мир в условиях стремительной научно-технической трансформации.

Партнерскую поддержку событию, которое проходит в рамках международного проекта в сфере науки и искусства, оказывает АО «НИИАС». Курирует выставку известный теоретик искусства, представитель одного из направлений – Art & Science, Дмитрий Булатов.

Уникальная экспозиция займет в музее сразу три этажа. Среди экспонатов – немало причудливых конструкций, которые превратятся в живую лабораторию, новый мир, где не существует границ между природой живых существ и фантастическими инженерными разработками. Именно здесь ученые, художники и философы планируют обсудить взаимопроникновение искусства и науки в современных и будущих условиях.

Игорь Розенберг, генеральный директор АО «НИИАС», считает, что искусство готовит людей к новому миру, в котором окружающей средой становятся технические системы, а архитектором реальности – инженер. При этом соавтором ученых, создающих новые формы будущего, становится именно сегодня художник, более тонко воспринимающий время.

АО «НИИАС» совсем не случайно поддерживает арт-проект. Среди разработок института – технологии, основанные на искусственном интеллекте, которые уже применяются на железных дорогах, беспилотные поезда, контроль движения составов из космоса, автоматизированные системы управления.

По словам Веры Никольской, директора PERMM, концепция выставки уже создана, ведется доработка экспозиционного плана мероприятия.