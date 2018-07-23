Создатель «Симпсонов» выпустил новый трейлер «Разочарования»‍

Американский мультипликатор Мэтт Гроунинг, автор, творческий консультант и исполнительный продюсер культовых мультипликационных сериалов "Симпсоны" и "Футурама", работает над новым проектом — фэнтези-мультсериалом под названием "Разочарование". Трейлер нового шоу появился на официальном YouTube-канале Netflix — смотрите видео ниже.
Сюжетная завязка сериала выглядит так — принцесса Бин, разочаровавшаяся в собственной свадьбе, убивает жениха и убегает. Ее спутниками в непростом путешествии становятся эльф с оригинальным именем Эльфо и демон Люси.
Как и все сериалы, созданные при поддержке Netflix, новое творение Мэтта Гроунинга будет выпущено в виде всех эпизодов (их, как известно, будет десять) сразу, а произойдет это знаменательное событие семнадцатого августа.
Рассказывая о новом проекте Гроунинга, нельзя не упомянуть одну довольно важную для сюжетной линии мультфильма деталь — принцесса Бин страдает от алкоголизма, поэтому ее приключения носят характерный оттенок. И все это на фоне общего нигилизма и наплевательского отношения к жизни — в общем, мрачный декаданс будет подстерегать зрителей на каждом углу. Но благодаря таланту создателя "Симпсонов" и "Футурамы", выглядеть приключения принцессы Бин должны все же в большей степени смешно, чем грустно.
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