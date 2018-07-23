Понедельник 23 июля 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Культура» Создатель «Симпсонов» выпустил новый трейлер «Разочарования»‍

Создатель «Симпсонов» выпустил новый трейлер «Разочарования»‍

Понедельник, 23 Июля 2018 10:12
Создатель «Симпсонов» выпустил новый трейлер «Разочарования»‍ Фото из открытых источников

Американский мультипликатор Мэтт Гроунинг, автор, творческий консультант и исполнительный продюсер культовых мультипликационных сериалов "Симпсоны" и "Футурама", работает над новым проектом — фэнтези-мультсериалом под названием "Разочарование". Трейлер нового шоу появился на официальном YouTube-канале Netflix — смотрите видео ниже.

 

Сюжетная завязка сериала выглядит так — принцесса Бин, разочаровавшаяся в собственной свадьбе, убивает жениха и убегает. Ее спутниками в непростом путешествии становятся эльф с оригинальным именем Эльфо и демон Люси.

 

Как и все сериалы, созданные при поддержке Netflix, новое творение Мэтта Гроунинга будет выпущено в виде всех эпизодов (их, как известно, будет десять) сразу, а произойдет это знаменательное событие семнадцатого августа.

 

Рассказывая о новом проекте Гроунинга, нельзя не упомянуть одну довольно важную для сюжетной линии мультфильма деталь — принцесса Бин страдает от алкоголизма, поэтому ее приключения носят характерный оттенок. И все это на фоне общего нигилизма и наплевательского отношения к жизни — в общем, мрачный декаданс будет подстерегать зрителей на каждом углу. Но благодаря таланту создателя "Симпсонов" и "Футурамы", выглядеть приключения принцессы Бин должны все же в большей степени смешно, чем грустно.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Культура   Теги Новости Симпсоны
Главное за сутки
Трамп снова назвал выдумкой историю о "вмешательстве" России в выборы Трамп снова назвал выдумкой историю о "вмешательстве" России в выборы Президент США Дональд Трамп, ранее неоднократно соглашавшийся с выводами американского разведывательного сообщества о приписываемом России "вмешательстве" в выборы главы государства в 2016 году, вновь назвал эти обвинения выдумкой. Об этом…
Ведущий Fox News поехал в Россию после интервью с Путиным Ведущий Fox News поехал в Россию после интервью с Путиным Ведущий телеканала Fox News Крис Уоллес, взяв интервью у президента России Владимира Путина после саммита в Хельсинки, взял отпуск и отправился с женой в Россию, посетив Москву и Санкт-Петербург. Об…
СМИ назвали роль главы подразделения «Роскосмоса» в деле о госизмене СМИ назвали роль главы подразделения «Роскосмоса» в деле о госизмене Директор информационно-аналитического центра «Объединенной ракетно-космической корпорации» (ОРКК) Дмитрий Пайсон проходит как свидетель по делу об утечке секретных данных в «Роскосмосе». Об этом сообщил ТАСС глава пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко. Он…
Читайте также
Звезда «Игры престолов» Натали Дормер рассекретила финал сериала Звезда «Игры престолов» Натали Дормер рассекретила финал сериала Известная благодаря "Игре престолов" (Маргери Тирелл) и "Голодным играм" (Крессида) британская актриса Натали Дормер решила подразнить поклонников Game of Thrones заявлением, согласно которому она знает, чем закончится любимый миллионами сериал.…
Умер сыгравший в «Улицах разбитых фонарей» актер Владислав Жуковский Умер сыгравший в «Улицах разбитых фонарей» актер Владислав Жуковский На семьдесят пятом году жизни скончался заслуженный артист Российской Федерации Владислав Жуковский, знакомый многим россиянам по популярному когда-то телевизионному сериалу "Улицы разбитых фонарей". О смерти актера сообщили официальные представители Красноярского…
На рок-фестивале «Нашествие» выступят 150 групп На рок-фестивале «Нашествие» выступят 150 групп Организаторы рок-фестиваля "Нашествие-2018" поделились с общественностью некоторыми деталями о программе музыкального мероприятия, которое будет проходить в Большом Завидово (Тверская область) с третьего по пятое августа. В этом году на "Нашествии"…
Тема дня
"Крымнаш!" по-итальянски - на Сальвини "спустили всех собак" "Крымнаш!" по-итальянски - на Сальвини "спустили всех собак"

В том, что совершенно обоснованное и полностью соответствующее истине заявление по вопросу Крыма ита...

Фото
Вулкан Тейде - символ Канарских островов Вулкан Тейде - символ Канарских островов

Вулкан Тейде - это символ Канарских островов и, без сомнения, самая зрелищная черта природы Тенерифе...

Интернет и СМИ
Опрос

Сколько вы тратите в месяц на бензин?

 

Анекдот дня

Благодаря пенсионной реформе у россиян будет пенсия, о которой можно только мечтать.

Еще »
Самые популярные материалы
Еще один повод гордиться президентом, или как Путин американцам интервью давал Еще один повод гордиться президентом, или как Путин американцам интервью давал
"Преступление" без наказания? Наталья Поклонская снова проявила характер "Преступление" без наказания? Наталья Поклонская снова проявила характер
Три самые обманчивые цифры в пенсионной реформе Три самые обманчивые цифры в пенсионной реформе
Трампа принялась "строить" уже и Украина Трампа принялась "строить" уже и Украина
Кардиологи назвали самый вредный для тела человека напиток Кардиологи назвали самый вредный для тела человека напиток
Infox.sg
24СМИ
Новости партнеров

 Какие недуги лечат занятия любовью?

 

 

 

 Из «Мисс Америка» исключили дефиле в купальниках

  

 

 В Англии найден клад стоимостью 1 миллион фунтов

  

 

 6 самых странных фактов, которые не укладываются в голове

 

 

 Эксперты назвали самую опасную для туристов страну

 

 

Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.