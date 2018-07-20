Sony рассекретила сюжетный трейлер «Человека-Паука»‍

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Корпорация Sony опубликовала сюжетный трейлер грядущей игры Spider-Man — видео (смотрите ниже) было представлено в рамках мероприятия San Diego Comic Con 2018.

В ролике, как видим, присутствует Норман Озборн, который в игровом мире занимает должность городского головы Нью-Йорка. Мэр "Большого Яблока" объявляет войну супергерою и нанимает убийц для его физического устранения.

Плюс, нам показали персонажа по Серебряный Соболь — это глава отряда наемников, который и должен уничтожить "Человека-паука".

Трейлер с некоторыми деталями сюжетной линии грядущего "Человека-паука" — это не единственный подарок для поклонников "Спайдермена" — на фестивале Comic-Con в Сан-Диего были продемонстрированы игровые приставки PlayStation 4 Slim и PlayStation 4 Pro, выполненные в тематическом дизайне. Смотрятся консоли, как необходимо отметить, действительно весьма эффектно.

Предполагается, что тематические консоли поступят в продажу седьмого сентября — одновременно с релизом новой игры о "Человеке-пауке". Само-собой, что в коробке с бандлом будет полная версия игры, а также некоторые бонусы — например, сезонный пропуск, названный разработчиками "Город, который никогда не спит".