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Sony рассекретила сюжетный трейлер «Человека-Паука»‍

Пятница, 20 Июля 2018 13:17
Sony рассекретила сюжетный трейлер «Человека-Паука»‍ Фото из открытых источников

Корпорация Sony опубликовала сюжетный трейлер грядущей игры Spider-Man — видео (смотрите ниже) было представлено в рамках мероприятия San Diego Comic Con 2018.

 

В ролике, как видим, присутствует Норман Озборн, который в игровом мире занимает должность городского головы Нью-Йорка. Мэр "Большого Яблока" объявляет войну супергерою и нанимает убийц для его физического устранения.

 

Плюс, нам показали персонажа по Серебряный Соболь — это глава отряда наемников, который и должен уничтожить "Человека-паука".

 

Трейлер с некоторыми деталями сюжетной линии грядущего "Человека-паука" — это не единственный подарок для поклонников "Спайдермена" — на фестивале Comic-Con в Сан-Диего были продемонстрированы игровые приставки PlayStation 4 Slim и PlayStation 4 Pro, выполненные в тематическом дизайне. Смотрятся консоли, как необходимо отметить, действительно весьма эффектно.

 

Предполагается, что тематические консоли поступят в продажу седьмого сентября — одновременно с релизом новой игры о "Человеке-пауке". Само-собой, что в коробке с бандлом будет полная версия игры, а также некоторые бонусы — например, сезонный пропуск, названный разработчиками "Город, который никогда не спит".

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Колесников Андрей Опубликовано в Культура   Теги Новости Человекпаук
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