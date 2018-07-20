Составлен рейтинг главных злодеев в истории кино‍

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Рейтинг самых главных злодеев из мира кинематографа, составленный американским порталом The Hollywood Reporter, состоит из двадцати пяти персонажей. Список, как уточняют редакторы THR, был создан на основе опроса, в котором приняли участие не менее тысячи деятелей киноиндустрии.

Самым главным кинозлодеем был признан [барабанная дробь] Дарт Вейдер — жуткий персонаж из классической "звездной саги" Джорджа Лукаса. Главного антагониста мира Star Wars признали самым значительным кинематографическим злодеем представители самых разных социальных, профессиональных и возрастных групп Голливуда.

Второй самый значительный злодей из кино — Ганнибал Лектер, которого блестяще исполнил Энтони Хопкинс в фильмах "Молчание ягнят", "Ганнибал" и "Красный дракон".

На третьей строке — злодей, а точнее, злодейка из классического кинематографа — Злая Ведьма Запада из "Волшебника страны Оз" 1939-го года. Ее сыграла Маргарет Хэмилтон.

Следом расположились Джокер из "Темного рыцаря", медсестра Милдред Рэтчед из "Пролетая над гнездом кукушки", Миранда Пристли из "Дьявол носит Prada", Норман Бейтс из "Психо", Энни Уилкс из "Мизери", Ганс Ланда из "Бесславных ублюдков" и Антон Чигур из "Старикам здесь не место".