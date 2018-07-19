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На рок-фестивале «Нашествие» выступят 150 групп

Четверг, 19 Июля 2018 10:35
На рок-фестивале «Нашествие» выступят 150 групп Фото из открытых источников

Организаторы рок-фестиваля "Нашествие-2018" поделились с общественностью некоторыми деталями о программе музыкального мероприятия, которое будет проходить в Большом Завидово (Тверская область) с третьего по пятое августа.

 

В этом году на "Нашествии" выступят полторы сотни музыкальных коллективов самого разного масштаба — среди участников фестиваля будут как мало кому известные новички, так и культовые группы вроде "Арии", "Алисы", "Пикника", "Ленинграда" и подобных.

 

Участники "Нашествия-2018" будут выступать на трех сценах — фестиваль поделен на "Главную", "Наше 2.0" и "Высоцкий" сцены. На главной сцене, как отмечается, выступят три десятка коллективов.

 

"В программе — театрализованный концерт "Пикника", пиротехническое действо от "Арии", шоу "Ленинграда", возвращение "Алисы" в качестве хэдлайнера, а также культовые песни "Агаты Кристи" от Вадима Самойлова", — делятся подробностями организаторы фестиваля.

 

""Нашествие-2018" станет местом завершения творческой деятельности коллектива "Кукрыниксы", который выступит здесь с большим финальным концертом", — добавляет Игорь Паньков, креативный директор радиостанции "Наше радио".

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Колесников Андрей Опубликовано в Культура   Теги Новости нашествие
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