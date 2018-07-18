Телеканал ТНТ4 покажет выступления лучших комиков StandUp-фестиваля

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21 июля в 22:00 на телеканале ТНТ4 премьера — новый сезон проекта «StandUp-фестиваль Открытый микрофон». Ведущий — резидент шоу StandUp Алексей Щербаков. Подробнее - в материале Planet Today.

Весной в Москве прошёл масштабный StandUp фестиваль, на котором выступили более 1000 комиков из 200 городов 20 стран мира, которые давно занимаются юмором и уже известны в узких кругах, но ещё не попавшие на телевидение. Телеканал ТНТ4 выбрал самых лучших участников и впервые даёт им возможность рассказать свои шутки миллионам зрителей.

У «StandUp-фестиваля Открытый микрофон» теперь появилось лицо — опытный комик Алексей Щербаков. Он проведёт зрителей за кулисы фестиваля, покажет его атмосферу и возьмёт смешные интервью у всех присутствующих: от выступающих, которые волнуются перед сценой, до охранников, которые мечтают об аналогичном фестивале для их профессии.

Алексей Щербаков, ведущий: «Фестиваль помогает комикам впервые заявить о себе на ТВ и двигаться дальше. Многие боятся конкуренции, которая с каждым годом всё больше, но, если не сунешься, то ничего и не изменится. Пару шуток любой в принципе может написать. А чтобы до конца держать зал, интересно говорить, — таких не очень много. Поэтому если ты талантлив – ты никогда не затеряешься»

На мероприятие съехались люди всех возрастов и профессий. Работник атомной станции Данил рассказал, что его профессия не такая опасная, как все думают — за время его работы там погибло всего 7 человек, причем 2 из них на корпоративе. Девушка-боксёр пожаловалась, что при комплиментах её сравнивают не с фотомоделями, а с Хабибом Нурмагомедовым. По мнению учителя Павла, он получил диплом на историческом факультете только для того, чтобы быть интересным собутыльником.

Смотри самые смешные выступления будущих звёзд стендапа! «StandUp-фестиваль Открытый микрофон» — с 21 июля каждую субботу в 22:00 на телеканале ТНТ4.