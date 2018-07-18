Умер сыгравший в «Улицах разбитых фонарей» актер Владислав Жуковский

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На семьдесят пятом году жизни скончался заслуженный артист Российской Федерации Владислав Жуковский, знакомый многим россиянам по популярному когда-то телевизионному сериалу "Улицы разбитых фонарей". О смерти актера сообщили официальные представители Красноярского драматического театра, где Жуковский работал в течение четырех десятков лет.

По данным Федерального агентства новостей, причина смерти Владислава Жуковского — онкологическое заболевание, с которым актер безуспешно сражался последние месяцы.

Прощание с актером состоится в эту пятницу, двадцатого июля, в помещении драматического театра имени Пушкина. Точное время начала гражданской панихиды будет озвучено позже.

Актер работал в театре с момента окончания Высшего театрального училища имени Щепкина. Поклонники театрального искусства могли видеть Жуковского в образе Симеонова-Пищика ("Вишневый сад"), Глупого короля ("Бременские музыканты"), Кощея ("Иван-царевич"), Караулова ("Чужой ребенок"), Хлынова ("Горячее сердце"), Антуана ("Ма-Муре"), Сэма ("Девичник над вечным покоем"), Толстого ("Петр и Алексей") и в других ролях.