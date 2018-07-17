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Определен самый высокооплачиваемый в мире актер

Вторник, 17 Июля 2018 13:07
Определен самый высокооплачиваемый в мире актер Фото из открытых источников

Американский актер Джордж Клуни был признан самым высокооплачиваемым представителем своей профессии. По данным авторитетного издания Forbes, в течение последнего года Клуни заработал двести тридцать девять миллионов долларов США.

 

Тут, правда, есть одно небольшое, но довольно существенное "но" — большую часть заработанных в течение последнего года денег Клуни получил благодаря сделке, по итогам которой он продал свою долю в компании Casamigos (в 2013 году актер был одним из основателей этого производителя текилы).

 

На втором месте в рейтинге самых успешных звезд по версии журнала Forbes — Дуэйн "Скала" Джонсон, который за двенадцать месяцев заработал сто двадцать четыре миллиона долларов. Продавал ли он при этом какой-нибудь водочный завод — не уточняется, однако известно, что доход актера увеличился в два раза по сравнению с прошлым годом.

 

На третьем месте — Роберт Дауни-младший, который не дотянул даже до ста миллионов долларов, заработав всего восемьдесят один. Актер, того и гляди, переместится в топ какого-нибудь списка голливудских нищебродов, если продолжит в том же духе, так что рекомендуем ему поднатужиться и проявить более интенсивную активность.

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Колесников Андрей Опубликовано в Культура   Теги Новости Джордж Клуни
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