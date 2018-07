Названы самые популярные у болельщиков ЧМ-2018 песни

Фото из открытых источников

Чемпионат мира по футболу 2018, который в течение последнего месяца проходил на территории Российской Федерации, завершился вчера, но пока еще продолжает быть одним из самых обсуждаемых событий. Учитывая этот факт, сотрудники департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы рассказали об итогах проекта "Музыка в метро", который оказался тесно переплетенным с чемпионатом.

Руководитель департамента Максим Ликсутов рассказал о прозвучавших в рамках проекта "Музыка в метро" композициях, которые пользовались самой большой популярностью у посетивших столицу РФ иностранных футбольных фанатов.

"Большинство иностранных граждан знакомо с творчеством таких культовых музыкальных коллективов, как Metallica и Queen, соответственно, каверы на композиции этих групп были самыми популярными. Речь идет о каверах на "Nothing Else Matters", "We Are The Champions" и "We Will Rock You" — туристы активно подпевали и танцевали, когда слышали эти песни", — рассказал Ликсутов.

Латиноамериканские болельщики, как отметил Ликсутов, просили участников "Музыки в метро" исполнить песню Las Ketchup - Asereje, а ближневосточные фанаты заказывали популярную у них песню Habibi.