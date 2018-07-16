Канал BBC презентовал первый тизер 11-го сезона «Доктора Кто»‍

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Грядущий одиннадцатый сезон популярного телевизионного сериала "Доктор Кто" обзавелся новым тизером — ролик, имеющий отношение к будущему сезону, выложил в Сеть тв-канал BBC.

В тизере, как сообщают тематические СМИ, изображена актриса Джоди Уиттакер, запечатленная в образе доктора. В общем, посмотрите видео ниже.

Джоди Уиттакер известна зрителям благодаря ролям в сериале "Убийство на пляже" и фильме "Чужие на районе". Теперь Уиттакер перевоплотится в культового Доктора, чем, кстати, создаст прецедент, став первым Доктором-женщиной.

У Доктора номер тринадцать будут, само-собой, новые попутчики — путешествовать во времени и пространстве вместе с Уиттакер будут Грэм (Брэдли Уолш), Ясмин (Мэндип Джилл) и Райан (Тосин Коул).

Главный герой женского пола — не единственное глобальное новшество одиннадцатого сезона "Доктора Кто" — у сериала сменились (впервые с 2009-го года) продюсер и сценарист. Функции Стивена Моффата, в частности, взял на себя Крис Чибнел, который ранее работал с Джоди Уиттакер над "Убийством на пляже". Премьера нового сезона сериала "Доктор Кто" намечена на октябрь этого года.