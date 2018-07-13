В Москве организуют «Танцевальный марафон»

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Столичные власти в рамках реализации программы «Московское долголетие» в грядущую субботу (14 июля) проведет на территории парка «Фили» «Танцевальный марафон». Это мероприятие нацелено на любителей танцев разных возрастов.

Гостей ждут различного рода конкурсы, мастер-классы, уникальный флешмоб. Они смогут побороться за подарочные сертификаты и призы от ведущих столичных танцевальных школ, а также бесплатные билеты на прогулку по Москва-реке на теплоходе-ресторане с панорамными окнами «Ривер Лаундж».

Организаторы отмечают, что цели проведения «Танцевального марафона» следующие: пропаганда активного образа жизни, содействие развитию творческого потенциала людей зрелого и старшего возраста, помощь в самореализации таких людей, сохранение их присутствия в жизни общества.

Участниками «Танцевального марафона» выступят: Школа Costa del Flamenco (худрук Л.Сафина, танцоры О.Федура, О.Козлова, Л.Меркулова, Н.Мелехина, А.Перевалова, З.Матова, С.Кисилева и Н.Гаранина), представители клуба Ла Милонга&Планетанго О.Гринцевич и О.Литвинова, танцоры школы «Танго без правил» Д.Богданович и М.Венгерцева, представители сети «Резиденция Танца» А.Манясев, Н.Мещеряков и В.Соловьева, В.Кузьмука и В.Спичак, Г.Бабаев и М.Почукаева, Т.Уфилин и ученицы его школы TAMERLAND.

Отметим, что на следующий день в Арт-студии состоится «Чаепитие в кругу друзей». Гостем этого мероприятия выступит российский ученый-зоолог и зоогеограф, ведущий знаменитой передачи «В мире животных» Н.Дроздов.