Печальная песня ретривера на шоу талантов растрогала жюри‍

Для того, чтобы попасть в финал американской версии телешоу, которое известно российским зрителям под названием "Минуты славы", необязательно быть человеком. Это доказал золотистый ретривер по кличке Оскар, который пришел на шоу талантов и спел чрезвычайно грустную песню, чем растрогал жюри.
Собаку на шоу талантов привела ее хозяйка, женщина по имени Пэм. Американка аккомпанировала псу, а тот, в свою очередь, пел. Если говорить конкретно, то пес подвывал под мелодию "Канон ре мажор", которую в свое время сочинил немецкий органист Иоганн Пахельбель. Увидеть и услышать выступление собаки на шоу талантов можно на видео ниже.
"Оскар — чрезвычайно талантливый пес, то есть, он не просто подвывает, как это делают многие собаки, а именно поет, пользуясь, при этом, разнообразными техниками исполнения. Он умеет, например, держать ноту или делать вибрато", — рассказала женщина.
Пэм добавила, что Оскар запел примерно полтора года назад — сначала он неумело подвывал играющей на пианино хозяйке, а затем стал делать это все более профессионально. Ну и вот он, итог — собака прошла в финал престижного конкурса. А вот хозяйку пса туда пускать не хотели — члены жюри посчитали, что Пэм играет на пианино довольно неважно.
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