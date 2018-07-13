В новом спин-оффе «Гарри Поттера» обнаружили киноляп‍

Ожидаемая всеми поклонниками творчества британской писательницы Джоан Роулинг картина "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда" еще не вышла, а в ней уже обнаружили несколько весьма серьезных киноляпов — пишет издание Mashable.
Новый ляп обнаружился благодаря кадру из будущего фильма, который опубликовали его создатели. Да, поклонникам вымышленного мира, созданного автором книг о Гарри Поттере, хватило лишь одного кадра, чтобы найти ляп в еще не вышедшем фильме.
На кадре, о котором идет речь, можно увидеть героя первой части "Фантастических тварей" Ньюта Саламандера в юности, рядом с которым стоит молодой Альбус Дамблдор, будущий глава Хогвартса. Поклонники книг о Гарри Поттере предположили, что действо происходит в кабинете, где юные чародеи изучают методы защиты от темной магии.
В этом случае очень странно, что Дамблдор изображен в роли преподавателя, поскольку любой фанат Гарри Поттера знает, что он преподавал трансфигурацию, а не защиту от темных искусств.
В общем, все говорит о том, что создатели новой части спин-оффа "Гарри Поттера" относятся к литературному оригиналу весьма небрежно. Но не будем паниковать раньше времени и дождемся появления фильма на экранах — релиз картины "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда" состоится в ноябре этого года.
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