В столице РФ организуют традиционную акцию «День без турникетов»

19-21 июля столица РФ станет местом проведения популярной, традиционной акции «День без турникетов».
На сей раз к ней присоединились свыше 35 предприятий и технопарков мегаполиса. Организаторы гарантируют москвичам и гостям города бесплатное посещение цехов промышленных предприятий. Для них также организуют культурную программу. Об этом сообщил официальный сайт столичного мэра.
По словам вице-мэра Москвы Натальи Сергуниной, акция «День без турникетов» является крупным городским праздником. Грядущее мероприятие должно посетить более десяти тысяч человек.
Жители и гости мегаполиса смогут воспользоваться уникальной возможностью и открыть для себя промышленную Москву с новой стороны. Им предоставят возможность принять участие в создании инноваций, что поспособствует увлекательному времяпрепровождению, — уточнила госпожа Сергунина.
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