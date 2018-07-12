Четверг 12 июля 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Культура» В столице РФ организуют традиционную акцию «День без турникетов»

В столице РФ организуют традиционную акцию «День без турникетов»

Четверг, 12 Июля 2018 15:42
В столице РФ организуют традиционную акцию «День без турникетов» Фото из открытых источников

19-21 июля столица РФ станет местом проведения популярной, традиционной акции «День без турникетов».

 

На сей раз к ней присоединились свыше 35 предприятий и технопарков мегаполиса. Организаторы гарантируют москвичам и гостям города бесплатное посещение цехов промышленных предприятий. Для них также организуют культурную программу. Об этом сообщил официальный сайт столичного мэра.

 

По словам вице-мэра Москвы Натальи Сергуниной, акция «День без турникетов» является крупным городским праздником. Грядущее мероприятие должно посетить более десяти тысяч человек.

 

Жители и гости мегаполиса смогут воспользоваться уникальной возможностью и открыть для себя промышленную Москву с новой стороны. Им предоставят возможность принять участие в создании инноваций, что поспособствует увлекательному времяпрепровождению, — уточнила госпожа Сергунина.

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в Культура   Теги Новости Москва
Главное за сутки
Путин подписал указ о продлении контрсанкций Путин подписал указ о продлении контрсанкций Владимир Путин продлил действие продуктового эмбарго в отношении стран, принявших антироссийские санкции. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Ограничения будут действовать до конца 2019 года. Правительству поручено предпринять…
Израиль атаковал военные объекты в Сирии Израиль атаковал военные объекты в Сирии Израильские военно-воздушные силы (ВВС) нанесли удар по трем позициям сирийской армии в ответ на запуск беспилотного летательного аппарата, передает Газета.ру. Ранее сообщалось, что Израиль атаковал позиции сирийской армии на Голанских…
Трамп возмутился потоком «трубопроводных долларов» из Европы в Россию Трамп возмутился потоком «трубопроводных долларов» из Европы в Россию Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что не приемлет ситуацию, когда Россия будет получать поток денежных средств от продажи газа посредством газопровода в Европу. Об этом он написал на…
Читайте также
Скоро в кино: Монстры снова отправятся на каникулы Скоро в кино: Монстры снова отправятся на каникулы В начале следующего кинематографического уик-энда в России стартуют показы третьей части знаменитой мультипликационной франшизы "Монстры на каникулах" (в оригинале — "Hotel Transylvania"). Новая часть полюбившегося многим мультфильма называется "Монстры на…
Артек открыл свои объятья XXVI фестивалю детского и юношеского кино «Алые паруса» Артек открыл свои объятья XXVI фестивалю детского и юношеского кино «Алые паруса» Начало июля в Крыму стало жарким не только от солнца. Артек снова распахнул свои объятья для двадцать шестого фестиваля детского и юношеского кино «Алые паруса Артека». Это знаменательное событие собрало…
Состоялся релиз дебютного альбома артиста Dante под названием «Молекулы» Состоялся релиз дебютного альбома артиста Dante под названием «Молекулы» 6 июня состоялся релиз дебютного альбома артиста лейбла Первое Музыкальное Dante под названием «Молекулы». Подробнее - в материале Planet Today. «Вокруг любого серьёзного события в моей голове всегда кружат тысячи…
Тема дня
То, что важно знать или промежуточные итоги саммита НАТО То, что важно знать или промежуточные итоги саммита НАТО

Очередной саммит НАТО стал по сути продолжением склочного саммита в Канаде, где Трамп переругался с ...

Фото
Бирюзовый рай или самое красивое место в мире Бирюзовый рай или самое красивое место в мире

Скрытый глубоко в гватемальских джунглях, бирюзовый рай природных бассейнов, пещер, и водопадов.  ...

Интернет и СМИ
Опрос

Изменилось ли ваше отношение к сборной России за время ЧМ?

 

Анекдот дня

Король Бельгии и президент Франции приехали в Санкт-Петербург лично бойкотировать полуфинал ЧМ-2018.

Еще »
Самые популярные материалы
С такими "друзьями" и врагов не нужно, или пара слов о том, почему нужно учить историю С такими "друзьями" и врагов не нужно, или пара слов о том, почему нужно учить историю
Россия продолжает наращивать военное превосходство Россия продолжает наращивать военное превосходство
Россия выигрывает "битву за заложников"? Россия выигрывает "битву за заложников"?
Ох, уж этот хитрый Путин. Как Европа всего за месяц влюбилась в Россию Ох, уж этот хитрый Путин. Как Европа всего за месяц влюбилась в Россию
Неожиданное признание: при вступлении в НАТО от Украины останется половина! Неожиданное признание: при вступлении в НАТО от Украины останется половина!
Новости партнеров

 Какие недуги лечат занятия любовью?

 

 

 

 Из «Мисс Америка» исключили дефиле в купальниках

  

 

 В Англии найден клад стоимостью 1 миллион фунтов

  

 

 6 самых странных фактов, которые не укладываются в голове

 

 

 Покупателей новых автомобилей в России ждут серьезные проблемы

 

 

Infox.sg
24СМИ
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.