Валерий Кипелов рассказал о новом альбоме коллектива‍

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Сегодня, двенадцатого июля, одной из самых знаковых для русского рока персон, Валерию Кипелову, исполняется шестьдесят лет. Исполнитель, однако, не собирается уходить на покой — пишет информагентство ТАСС, которому Кипелов рассказал о своем новом альбоме.

Последние пятнадцать с лишним лет Валерий Кипелов является лидером коллектива под скромным названием "Кипелов", поэтому речь идет о новом альбоме этой группы.

"Некоторые новые песни пока что находятся в стадии идеи, но работа идет — то есть, да, мы действительно приступили к подготовке материала для нового диска", — заявил Кипелов, отметив, что одна из композиций грядущего альбома вероятно будет посвящена какому-то событию, связанному с Великой отечественной войной.

"Иногда нас обвиняют в некоторой конъюнктурности, но это не ложный, а самый что ни на есть истинный патриотизм. Я сочиняю песни только о том, что меня действительно волнует, и Великая отечественная война — это по-настоящему важная для меня тема", — признается музыкант.

Кипелов также отметил, что с годами ему становится все сложнее сочинять музыку, плюс, на коллектив немного давят рамки жанра, в котором он играет — если выйти за границы типичных для хэви-метала текстов, то поклонники могут и не понять.