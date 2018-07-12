Верка Сердючка решила навсегда покинуть сцену‍

Проект "Верка Сердючка" завершается — украинский артист Андрей Данилко, выступающий под этим псевдонимом, объявил о финальной прямой в своей сценической карьере.
Завтра, тринадцатого июля, в Одессе состоится концерт Верки Сердючки, а затем, через год, Данилко проведет прощальный тур по украинским городам, и на этом все — Верка Сердючка навсегда уйдет в прошлое.
"Прощальный тур — это своеобразное "спасибо" людям, давшим мальчику из Полтавы (мне), который обитал в пристройке с заворачивающимися обоями, возможность жить нормально и, в общем-то, не работать", — прокомментировал свои планы сам артист.
Данилко отметил, что в рамках прощального турне состоятся традиционные для артиста яркие концерты, которые не разочаруют ни одного из поклонников Верки Сердючки. Артист, что интересно, исполнит не только хорошо известные всем хиты, но и представит несколько новых песен.
Ранее Данилко рассказал о своем регулярном участии в закрытых концертных мероприятиях на территории РФ, чем навлек на себя гнев со стороны украинских националистов. "Я пою и для украинцев, и для русских, и не считаю это чем-то зазорным. Любой певец хочет заработать денег, так что это абсолютно нормально", — пояснил исполнитель.
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