Четверг 12 июля 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Культура» Верка Сердючка решила навсегда покинуть сцену‍

Верка Сердючка решила навсегда покинуть сцену‍

Четверг, 12 Июля 2018 11:55
Верка Сердючка решила навсегда покинуть сцену‍ Фото из открытых источников

Проект "Верка Сердючка" завершается — украинский артист Андрей Данилко, выступающий под этим псевдонимом, объявил о финальной прямой в своей сценической карьере.

 

Завтра, тринадцатого июля, в Одессе состоится концерт Верки Сердючки, а затем, через год, Данилко проведет прощальный тур по украинским городам, и на этом все — Верка Сердючка навсегда уйдет в прошлое.

 

"Прощальный тур — это своеобразное "спасибо" людям, давшим мальчику из Полтавы (мне), который обитал в пристройке с заворачивающимися обоями, возможность жить нормально и, в общем-то, не работать", — прокомментировал свои планы сам артист.

 

Данилко отметил, что в рамках прощального турне состоятся традиционные для артиста яркие концерты, которые не разочаруют ни одного из поклонников Верки Сердючки. Артист, что интересно, исполнит не только хорошо известные всем хиты, но и представит несколько новых песен.

 

Ранее Данилко рассказал о своем регулярном участии в закрытых концертных мероприятиях на территории РФ, чем навлек на себя гнев со стороны украинских националистов. "Я пою и для украинцев, и для русских, и не считаю это чем-то зазорным. Любой певец хочет заработать денег, так что это абсолютно нормально", — пояснил исполнитель.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Культура   Теги Новости артист
Главное за сутки
Путин подписал указ о продлении контрсанкций Путин подписал указ о продлении контрсанкций Владимир Путин продлил действие продуктового эмбарго в отношении стран, принявших антироссийские санкции. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Ограничения будут действовать до конца 2019 года. Правительству поручено предпринять…
Израиль атаковал военные объекты в Сирии Израиль атаковал военные объекты в Сирии Израильские военно-воздушные силы (ВВС) нанесли удар по трем позициям сирийской армии в ответ на запуск беспилотного летательного аппарата, передает Газета.ру. Ранее сообщалось, что Израиль атаковал позиции сирийской армии на Голанских…
Трамп возмутился потоком «трубопроводных долларов» из Европы в Россию Трамп возмутился потоком «трубопроводных долларов» из Европы в Россию Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что не приемлет ситуацию, когда Россия будет получать поток денежных средств от продажи газа посредством газопровода в Европу. Об этом он написал на…
Читайте также
Скоро в кино: Монстры снова отправятся на каникулы Скоро в кино: Монстры снова отправятся на каникулы В начале следующего кинематографического уик-энда в России стартуют показы третьей части знаменитой мультипликационной франшизы "Монстры на каникулах" (в оригинале — "Hotel Transylvania"). Новая часть полюбившегося многим мультфильма называется "Монстры на…
Артек открыл свои объятья XXVI фестивалю детского и юношеского кино «Алые паруса» Артек открыл свои объятья XXVI фестивалю детского и юношеского кино «Алые паруса» Начало июля в Крыму стало жарким не только от солнца. Артек снова распахнул свои объятья для двадцать шестого фестиваля детского и юношеского кино «Алые паруса Артека». Это знаменательное событие собрало…
Состоялся релиз дебютного альбома артиста Dante под названием «Молекулы» Состоялся релиз дебютного альбома артиста Dante под названием «Молекулы» 6 июня состоялся релиз дебютного альбома артиста лейбла Первое Музыкальное Dante под названием «Молекулы». Подробнее - в материале Planet Today. «Вокруг любого серьёзного события в моей голове всегда кружат тысячи…
Тема дня
То, что важно знать или промежуточные итоги саммита НАТО То, что важно знать или промежуточные итоги саммита НАТО

Очередной саммит НАТО стал по сути продолжением склочного саммита в Канаде, где Трамп переругался с ...

Фото
Бирюзовый рай или самое красивое место в мире Бирюзовый рай или самое красивое место в мире

Скрытый глубоко в гватемальских джунглях, бирюзовый рай природных бассейнов, пещер, и водопадов.  ...

Интернет и СМИ
Опрос

Изменилось ли ваше отношение к сборной России за время ЧМ?

 

Анекдот дня

Король Бельгии и президент Франции приехали в Санкт-Петербург лично бойкотировать полуфинал ЧМ-2018.

Еще »
Самые популярные материалы
С такими "друзьями" и врагов не нужно, или пара слов о том, почему нужно учить историю С такими "друзьями" и врагов не нужно, или пара слов о том, почему нужно учить историю
Россия продолжает наращивать военное превосходство Россия продолжает наращивать военное превосходство
Россия выигрывает "битву за заложников"? Россия выигрывает "битву за заложников"?
Ох, уж этот хитрый Путин. Как Европа всего за месяц влюбилась в Россию Ох, уж этот хитрый Путин. Как Европа всего за месяц влюбилась в Россию
Неожиданное признание: при вступлении в НАТО от Украины останется половина! Неожиданное признание: при вступлении в НАТО от Украины останется половина!
Новости партнеров

 Какие недуги лечат занятия любовью?

 

 

 

 Из «Мисс Америка» исключили дефиле в купальниках

  

 

 В Англии найден клад стоимостью 1 миллион фунтов

  

 

 6 самых странных фактов, которые не укладываются в голове

 

 

 Покупателей новых автомобилей в России ждут серьезные проблемы

 

 

Infox.sg
24СМИ
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.