Мировой рекорд по прослушиваниям побил альбом "Scorpion" рэпера Дрейка

Фото из открытых источников

Пятую студийную пластинку канадского рэп-исполнителя Дрейка прослушали более миллиарда раз за первые семь дней после релиза. Альбому, который получил название Scorpion, удалось, таким образом, установить мировой рекорд.

Соответствующие сведения, как сообщает новостная платформа Pressparty, содержатся в пресс-релизе американского звукозаписывающего лейбла Republic Records.

Новый релиз Дрейка Scorpion, как отмечают официальные представители Republic Records, стал первым альбомом, прослушанным в потоковом формате более одного миллиарда раз за неделю. В общем, речь идет о настоящем достижении, которое, по словам работающих в индустрии людей, уже вписало имя канадского рэпера в историю музыки.

«Совершенно очевидно, что перед нами, ни много ни мало, лучший дебют новой цифровой эпохи. Имя Дрейка, таким образом, теперь вписано в историю звукозаписывающей индустрии», — говорят представители лейбла.

Что же касается самого альбома Scorpion, то в нем содержится двадцать пять треков. В качестве приглашенной звезды в записи релиза участвовал рэпер Jay-Z, плюс, в одном из треков можно услышать ранее не опубликованный вокал, записанный в свое время Майклом Джексоном.