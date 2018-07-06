Пятница 06 июля 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Культура» Скоро в кино: Монстры снова отправятся на каникулы

Скоро в кино: Монстры снова отправятся на каникулы

Пятница, 06 Июля 2018 14:15
Скоро в кино: Монстры снова отправятся на каникулы Фото из открытых источников

В начале следующего кинематографического уик-энда в России стартуют показы третьей части знаменитой мультипликационной франшизы "Монстры на каникулах" (в оригинале — "Hotel Transylvania"). Новая часть полюбившегося многим мультфильма называется "Монстры на каникулах 3: Море зовет"

 

Согласно официальному анонсу от студии Sony Pictures, российская премьера мультика состоится двенадцатого июля, то есть — в следующий четверг. Смотрите трейлер анимационного фильма ниже.

 

В оригинале мультфильм озвучен довольно звездной командой — это, в частности, Мэл Брукс, Адам Сэндлер, Селена Гомес, Энди Сэмберг, Кэтрин Хан, Фрэн Дрешер и Стив Бушеми. Однако российские зрители будут лишены голосов этих звезд. Впрочем, в отечественном дубляже их заменят нашими знаменитостями, так что не все так плохо.

 

Сюжетная линия мультфильма "Монстры на каникулах 3: Море зовет" довольно стандартная для проектов, созданных с учетом сезонности — монстры отравляются в круиз на океанском лайнере и попадают в разнообразные смешные и не очень ситуации.

 

Главная нить сюжета имеет романтический оттенок — она посвящена чувствам, которые внезапно вспыхивают между Дракулой и внучкой Ван Хельсинга (это, если что, охотник на вампиров).

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Культура   Теги Новости мультфильм
Главное за сутки
К чему приведет торговая война США, ЕС и Китая? К чему приведет торговая война США, ЕС и Китая? Любые действия со стороны Соединенных Штатов Америки, направленные на ограничение свободной торговли, будут иметь далеко идущие последствия для глобальной экономики — говорит Тимофей Бордачев, директор европейских и международных исследований факультета…
В Китае обвинили США в развязывании крупнейшей торговой войны В Китае обвинили США в развязывании крупнейшей торговой войны Решение президента США Дональда Трампа о введении 25%-ных пошлин на импортируемые из Китая товары, общая стоимость которых оценивается в $34 млрд, вступает с пятницы в силу. Как заявил ранее лидер…
Минюст Японии официально объявил о казни руководителей секты "Аум Синрикё" Минюст Японии официально объявил о казни руководителей секты "Аум Синрикё" В Японии в пятницу повесили экс-главу религиозной секты "Аум Синрикё"* Сёко Асахару, сообщила телекомпания NHK. Также казнен бывший "военный министр" секты Киёхидэ Хаякава, который в 1993 году руководил строительством завода…
Читайте также
Анна Семенович устроила охоту на олигарха Анна Семенович устроила охоту на олигарха В компании двух подруг певица приехала на курорт, чтобы найти выгодную партию среди отдыхающих миллионеров (смотрите видео ниже). Постояльцы одного из респектабельных курортных отелей под Санкт- Петербургом были весьма озадачены,…
REPEAT: Нервный срыв артиста Dante во время съемок нового клипа REPEAT: Нервный срыв артиста Dante во время съемок нового клипа 2 июля состоялась премьера клипа артиста лейбла Первое Музыкальное Dante на песню «Repeat» (смотрите видео ниже). Песня стала одним из первых синглов, вошедшим в долгожданный альбом артиста под названием «Молекулы». …
Финал "Игры престолов" будет невероятно кровавым и жестоким Финал "Игры престолов" будет невероятно кровавым и жестоким Британская актриса Софи Тернер, прославившаяся благодаря сериалу "Игра престолов", в котором она сыграла Сансу Старк, рассказала о финальном сезоне шоу. Восьмой сезон Game of Thrones, по словам Тернер, будет запредельно…
Тема дня
С такими "друзьями" и врагов не нужно, или пара слов о том, почему нужно учить историю С такими "друзьями" и врагов не нужно, или пара слов о том, почему нужно учить историю

Задевать нежных и ранимых небратьев (до 1991го существоваших под псевдонимами «братушки» и «братские...

Фото
Невероятный и красочный национальный парк Эверглейдс Невероятный и красочный национальный парк Эверглейдс

Национальный парк Эверглейдс является одним из крупнейших и наиболее известных парков США.   Также...

Интернет и СМИ
Опрос

Как вы оцениваете организацию ЧМ?

 

Анекдот дня

Когда будем играть с Хорватией, надо остерегаться Модрича, Ракитича, Манджукича, Ребича, Ковачича, Перишича и Игнашевича.

Еще »
Самые популярные материалы
Путин красиво поиздевался над Украиной и Польшей Путин красиво поиздевался над Украиной и Польшей
Могут ли США признать Крым российским Могут ли США признать Крым российским
Объявит ли НАТО 12 июля «крестовый поход» против России? Объявит ли НАТО 12 июля «крестовый поход» против России?
Новые враги США: Против Вашингтона объединяются сразу три сильных страны Новые враги США: Против Вашингтона объединяются сразу три сильных страны
Пляж с террористами: почему ваш отдых в Тунисе может стать последним Пляж с террористами: почему ваш отдых в Тунисе может стать последним
Новости партнеров

 Какие недуги лечат занятия любовью?

 

 

 

 Из «Мисс Америка» исключили дефиле в купальниках

  

 

 В Англии найден клад стоимостью 1 миллион фунтов

  

 

 6 самых странных фактов, которые не укладываются в голове

 

 

 Покупателей новых автомобилей в России ждут серьезные проблемы

 

 

Infox.sg
24СМИ
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.