Скоро в кино: Монстры снова отправятся на каникулы

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В начале следующего кинематографического уик-энда в России стартуют показы третьей части знаменитой мультипликационной франшизы "Монстры на каникулах" (в оригинале — "Hotel Transylvania"). Новая часть полюбившегося многим мультфильма называется "Монстры на каникулах 3: Море зовет"

Согласно официальному анонсу от студии Sony Pictures, российская премьера мультика состоится двенадцатого июля, то есть — в следующий четверг. Смотрите трейлер анимационного фильма ниже.

В оригинале мультфильм озвучен довольно звездной командой — это, в частности, Мэл Брукс, Адам Сэндлер, Селена Гомес, Энди Сэмберг, Кэтрин Хан, Фрэн Дрешер и Стив Бушеми. Однако российские зрители будут лишены голосов этих звезд. Впрочем, в отечественном дубляже их заменят нашими знаменитостями, так что не все так плохо.

Сюжетная линия мультфильма "Монстры на каникулах 3: Море зовет" довольно стандартная для проектов, созданных с учетом сезонности — монстры отравляются в круиз на океанском лайнере и попадают в разнообразные смешные и не очень ситуации.

Главная нить сюжета имеет романтический оттенок — она посвящена чувствам, которые внезапно вспыхивают между Дракулой и внучкой Ван Хельсинга (это, если что, охотник на вампиров).