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Фестиваль с мировым именем за ЗОЖ Wanderlust 108 пройдет в Петербурге

Вторник, 03 Июля 2018 14:49
Фестиваль с мировым именем за ЗОЖ Wanderlust 108 пройдет в Петербурге Фото из открытых источников

Всемирно известный фестиваль Wanderlust 108, пропагандирующий здоровый образ жизни, в этом году будет проходить в Санкт-Петербурге — по данным информационного ресурса politexpert.net, знаковый для Северной столицы фестиваль стартует одиннадцатого августа.

 

ЗОЖ — это вовсе необязательно душные фитнес-залы с потными качками — как бы говорят нам организаторы фестиваля Wanderlust 108, предлагающие насладиться активными занятиями на свежем воздухе.

 

В программе фестиваля, который состоится на территории Юсуповского сада, присутствует, например, забег на пять километров — это мероприятие должно быть весьма интересным хотя бы потому, что к участникам не предъявляется никаких специальных требований, то есть, вам не нужно быть спортсменом-профи, чтобы участвовать в забеге.

 

"Да и необязательно бежать сломя голову — вы можете бежать и, при этом, пританцовывать, или подпрыгивать, или делать еще что-нибудь веселое. Потому что главное — это не финиш, а само по себе движение, за которым будут наблюдать другие люди", — говорят организаторы.

 

Кроме забега, в программе фестиваля есть мастер-класс по йоге, который будет проводить знаменитый Лоренс Джей. Плюс, в рамках фестиваля можно будет поучаствовать и в других интересных ивентах.

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Колесников Андрей Опубликовано в Культура   Теги Новости здоровый образ жизни
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