Эксперты составили рейтинг 13 лучших летних песен

Список из тринадцати лучших летних музыкальных композиций составило издание The Fader — пишет информационный портал inforeactor.ru, посвятивший самым хитовым из летних песен специальный материал.
На первом месте списка — песня Summer Nights, в свое время прозвучавшая в мюзикле "Бриолин".
"Нам кажется, что правительству следует законодательно обязать вас послушать эту композицию хотя бы единожды", — пишут авторы списка летних песен. Что ж, на случай, если такой закон действительно будет принят, лучше, наверное, и правда послушать песню. Видео ниже.
Послушали? Ок, двигаемся дальше. А дальше у нас композиция Cruel Summer от музыкального коллектива Bananarama, песня Summertime Sadness от Ланы Дель Рей, Шерил Кроу с композицией Soak Up The Sun, Lil Rob с песней Summer Nights (да, Summer Nights — это довольно популярное название, как для летних песен), Len - Steal My Sunshine, Кэти Перри - Teenage Dream, Lil' Flip - Sunshine, Шуэйз - Corona And Lime, Vybz Kartel - Summertime, Ice Cube - It Was A Good Day, LFO - Summer Girls и DJ Quik - Tonite.
Вот такая вот бодрая подборка, в которой, как видим, особенно много творчества рэп-исполнителей.
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