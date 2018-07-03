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Эксперты составили рейтинг 13 лучших летних песен

Вторник, 03 Июля 2018 09:29
Эксперты составили рейтинг 13 лучших летних песен Фото из открытых источников

Список из тринадцати лучших летних музыкальных композиций составило издание The Fader — пишет информационный портал inforeactor.ru, посвятивший самым хитовым из летних песен специальный материал.

 

На первом месте списка — песня Summer Nights, в свое время прозвучавшая в мюзикле "Бриолин".

 

"Нам кажется, что правительству следует законодательно обязать вас послушать эту композицию хотя бы единожды", — пишут авторы списка летних песен. Что ж, на случай, если такой закон действительно будет принят, лучше, наверное, и правда послушать песню. Видео ниже.

 

Послушали? Ок, двигаемся дальше. А дальше у нас композиция Cruel Summer от музыкального коллектива Bananarama, песня Summertime Sadness от Ланы Дель Рей, Шерил Кроу с композицией Soak Up The Sun, Lil Rob с песней Summer Nights (да, Summer Nights — это довольно популярное название, как для летних песен), Len - Steal My Sunshine, Кэти Перри - Teenage Dream, Lil' Flip - Sunshine, Шуэйз - Corona And Lime, Vybz Kartel - Summertime, Ice Cube - It Was A Good Day, LFO - Summer Girls и DJ Quik - Tonite.

 

Вот такая вот бодрая подборка, в которой, как видим, особенно много творчества рэп-исполнителей.

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Колесников Андрей Опубликовано в Культура   Теги Новости музыка
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