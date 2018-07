Эксперты составили рейтинг 13 лучших летних песен

Фото из открытых источников

Список из тринадцати лучших летних музыкальных композиций составило издание The Fader — пишет информационный портал inforeactor.ru, посвятивший самым хитовым из летних песен специальный материал.

На первом месте списка — песня Summer Nights, в свое время прозвучавшая в мюзикле "Бриолин".

"Нам кажется, что правительству следует законодательно обязать вас послушать эту композицию хотя бы единожды", — пишут авторы списка летних песен. Что ж, на случай, если такой закон действительно будет принят, лучше, наверное, и правда послушать песню. Видео ниже.

Послушали? Ок, двигаемся дальше. А дальше у нас композиция Cruel Summer от музыкального коллектива Bananarama, песня Summertime Sadness от Ланы Дель Рей, Шерил Кроу с композицией Soak Up The Sun, Lil Rob с песней Summer Nights (да, Summer Nights — это довольно популярное название, как для летних песен), Len - Steal My Sunshine, Кэти Перри - Teenage Dream, Lil' Flip - Sunshine, Шуэйз - Corona And Lime, Vybz Kartel - Summertime, Ice Cube - It Was A Good Day, LFO - Summer Girls и DJ Quik - Tonite.

Вот такая вот бодрая подборка, в которой, как видим, особенно много творчества рэп-исполнителей.