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Названа лучшая песня века по версии Rolling Stone‍

Пятница, 29 Июня 2018 13:37
Названа лучшая песня века по версии Rolling Stone‍ Фото из открытых источников

Американский музыкальный журнал Rolling Stone опубликовал список из ста лучших песен двадцать первого века. Самым главным хитом нынешнего столетия редакторы авторитетного издания признали композицию Бейонсе "Crazy in Love".

 

Речь идет о треке, который в свое время стал частью дебютной пластинки популярной американской R'n'B-исполнительницы. Первый альбом Бейонсе, Dangerously in Love, был издан, напомним, в 2003 году. Активное участие в работе над альбомом принимал супруг Бейонсе, рэпер Джей-Зи.

 

Второй лучший музыкальный трек века — песня "Paper Planes", исполненная британской певицей M.I.A. А на третьем месте эпохального рейтинга расположилась композиция "Seven Nation Army" от коллектива The White Stripes.

 

Если посмотреть на первую двадцатку рейтинга Rolling Stone, то можно увидеть такие полюбившиеся широким массам хиты, как "99 Problems" Джей-Зи, "Alright" Кендрика Ламара, "Runaway" Канье Уэста, "Toxic" Бритни Спирс, "Work It" Мисси Эллиотт, "Crazy" Gnarls Barkley, "Blackstar" Дэвида Боуи и "Rehab" Эми Уайнхаус.

 

Последнюю строку топа заняла композиция "Gasolina", исполненная пуэрториканцем Дэдди Янки.

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Колесников Андрей Опубликовано в Культура   Теги Новости музыка
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