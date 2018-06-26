Озвучена предположительная причина смерти поэта Андрея Дементьева

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Сегодня ушел из жизни известный советский и российский поэт Андрей Дементьев — заслуженный деятель искусств совсем немного не дотянул до своего девяностолетия, которое должен был праздновать шестнадцатого июля.

В распоряжении у информационного ресурса politexpert.net появились некоторые детали смерти поэта — известно, в частности, что Дементьев скончался в первой Градской больнице Москвы в результате продолжительной и тяжелой болезни, подробности которой, впрочем, пока что не раскрываются.

Поэта должны были транспортировать в Израиль при помощи спецборта, однако этому не суждено было сбыться — мужчина умер до того, как ему смогли оказать помощь израильские врачи.

Дементьев начал заниматься литературой в 1948 году, то есть, почти сразу после школы, которую он окончил в 1946. Первые стихи поэта — "Пролетарская правда" и "Студенту".

После обучения в КГПИ и Литературном институте Горького поэт работал в "Калининской правде", "Смене", а также был членом СП СССР и занимал должность инструктора отдела пропаганды и агитации ЦК ВЛКСМ. Был редактором издательства "Молодая Гвардия", а также главредом издания "Юность".