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В Москве была организована презентация книги Юрия Лужкова

Суббота, 23 Июня 2018 09:58
В Москве была организована презентация книги Юрия Лужкова Фото из открытых источников

Московский Дом книги в минувшую среду принял презентацию обновленного, второго издания книги Юрия Лужкова «Россия на перепутье… Дэн Сяопин и старые девы «монетаризма»». Аудиторию встречи составили читатели, которые смогли задать вопросы экс-мэру главного города РФ.

 

Во второе издание книги Юрия Лужкова вошли его новые политико-экономические памфлеты. В их числе: «Сельский капитализм в России: столкновение с будущим-II», «Вихрь с Гудзона достиг Тверской-Ямской», «Конгресс США низложил российскую "либеральную" реформацию» и пр.

 

По словам Юрия Михайловича, его книга рассказывает об актуальных для России вещах. Автор проанализировал актуальные события в стране и пришел к грустному выводу о том, что пока правительство не выбрало верный путь развития.

 

Оно, по мнению Юрия Лужкова, должно заняться решением срочных задач, связанных с ростом благосостояния россиян, которые в настоящее время живут далеко не так, как должны жить люди в процветающей и богатой ресурсами стране. В книге Юрия Лужкова изложены способы изменения ситуации к лучшему.

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Волкова Алена Опубликовано в Культура   Теги Новости Книга
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