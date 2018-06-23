В Москве была организована презентация книги Юрия Лужкова

Московский Дом книги в минувшую среду принял презентацию обновленного, второго издания книги Юрия Лужкова «Россия на перепутье… Дэн Сяопин и старые девы «монетаризма»». Аудиторию встречи составили читатели, которые смогли задать вопросы экс-мэру главного города РФ.
Во второе издание книги Юрия Лужкова вошли его новые политико-экономические памфлеты. В их числе: «Сельский капитализм в России: столкновение с будущим-II», «Вихрь с Гудзона достиг Тверской-Ямской», «Конгресс США низложил российскую "либеральную" реформацию» и пр.
По словам Юрия Михайловича, его книга рассказывает об актуальных для России вещах. Автор проанализировал актуальные события в стране и пришел к грустному выводу о том, что пока правительство не выбрало верный путь развития.
Оно, по мнению Юрия Лужкова, должно заняться решением срочных задач, связанных с ростом благосостояния россиян, которые в настоящее время живут далеко не так, как должны жить люди в процветающей и богатой ресурсами стране. В книге Юрия Лужкова изложены способы изменения ситуации к лучшему.
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