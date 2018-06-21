Фильм Бориса Хлебникова "Аритмия" включен в программу кинофестиваля в Брюсселе

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Мелодрама "Аритмия", режиссером которой является российский кинематографист Борис Хлебников, присутствует в конкурсной программе третьего Брюссельского международного кинофестиваля (BRIFF). Об этом сообщили отечественные средства массовой информации, ссылающиеся на представителей организационного комитета фестиваля.

"Аритмию" покажут в Брюсселе в рамках международного этапа фестиваля — претендовать на победу, кроме творения Хлебникова, будут фильмы режиссеров из Соединенных Штатов Америки, Франции, Италии, Мексики, Бразилии, Болгарии, Дании, Ирана и Китая.

Фестиваль BRIFF стартовал в столице Бельгии вчера, двадцатого июня, и продлится до конца месяца. Кроме международного этапа, в рамках мероприятия проводится европейский, а также национальный киноконкурсы.

Почетным гостем нынешнего фестиваля BRIFF является знаменитый актер из Франции Жерар Депардье.

"Аритмия" — мелодраматическая картина, повествующая о буднях врача скорой помощи. Главные роли исполнили Александр Яценко и Ирина Горбачева. Фильм получил гран-при фестиваля "Кинотавр" в 2017 году, а также еще целый ряд престижных наград.