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В Санкт-Петербурге состоялся Фестиваль национальных кухонь

Понедельник, 18 Июня 2018 08:13
В Санкт-Петербурге состоялся Фестиваль национальных кухонь Фото из открытых источников

В Центральном парке культуры и отдыха им.С.М.Кирова состоялся Санкт-Петербургский Фестиваль национальных кухонь. С 10 по 12 июня 2018 года на территории ЦПКиО жителей и гостей Санкт-Петербурга гостеприимно принимали 15 ресторанов национальной кухни.

 

На площадке раскинулись праздничные шатры, в которых готовились изысканные блюда. Более 3 тысяч человек в день смогли насладиться праздничным концертом под открытым небом, многие гости посетили дегустации и  уникальные мастер-классы от лучших шеф-поваров по приготовлению удивительных самобытных блюд.

 

На целых три дня Елагин остров был превращен в гастрономический центр и стал площадкой для праздника вкусов. Узбекский плов, египетский фалафель, армянская долма, арабская шаверма, осетинские пироги, русские пельмени, кубинские блюда и многое другое – большой выбор представленных рестораторами как знакомых, так и экзотических блюд порадовали посетителей  Фестиваля.

 

Вокальные и хореографические коллективы национально-культурных объединений и землячеств Санкт-Петербурга выступили перед гостями, даря праздничное настроение и удивляя талантливыми творческими номерами, яркими костюмами. 

 

Участники мероприятия познакомились с традициями, обычаями и колоритной кухней разных народов. 

 

Мероприятие организовано при поддержке Комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге.

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Волкова Алена Опубликовано в Культура   Теги Новости Санкт Петербург
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