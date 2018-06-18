В Санкт-Петербурге состоялся Фестиваль национальных кухонь

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В Центральном парке культуры и отдыха им.С.М.Кирова состоялся Санкт-Петербургский Фестиваль национальных кухонь. С 10 по 12 июня 2018 года на территории ЦПКиО жителей и гостей Санкт-Петербурга гостеприимно принимали 15 ресторанов национальной кухни.

На площадке раскинулись праздничные шатры, в которых готовились изысканные блюда. Более 3 тысяч человек в день смогли насладиться праздничным концертом под открытым небом, многие гости посетили дегустации и уникальные мастер-классы от лучших шеф-поваров по приготовлению удивительных самобытных блюд.

На целых три дня Елагин остров был превращен в гастрономический центр и стал площадкой для праздника вкусов. Узбекский плов, египетский фалафель, армянская долма, арабская шаверма, осетинские пироги, русские пельмени, кубинские блюда и многое другое – большой выбор представленных рестораторами как знакомых, так и экзотических блюд порадовали посетителей Фестиваля.

Вокальные и хореографические коллективы национально-культурных объединений и землячеств Санкт-Петербурга выступили перед гостями, даря праздничное настроение и удивляя талантливыми творческими номерами, яркими костюмами.

Участники мероприятия познакомились с традициями, обычаями и колоритной кухней разных народов.

Мероприятие организовано при поддержке Комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге.