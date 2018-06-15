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Business Planner провел анализ кинопроката в России

Пятница, 15 Июня 2018 11:09
Business Planner провел анализ кинопроката в России Фото из открытых источников

Кассовые сборы в кинотеатрах России и СНГ демонстрируют устойчивую тенденцию к росту. Показатель за период с 2014 по 2017 год составил 8%. С января по май 2018 года сумма сбора достигла 14, 23 млрд. рублей, из которых большая часть приходится на иностранные фильмы.

 

В сезоне 2014-15 года количество фильмов увеличилось на 13 и 9%. Следующий сезон продемонстрирован увеличение лент в прокате на 1%. С января по начало июня текущего года в кинотеатрах России и стран СНГ прошли показы 187 лент, на которых присутствовало свыше 80 млн. человек. Из них 79% составила доля иностранных фильмов, остальные – отечественные киноленты.

 

С января по начало июня 2018 года наибольшие кассовые сборы на территории стран Содружества пришлись на 10 кинолент. Они оставили около половины суммарного сбора за прокат.

 

1.      Мстители: Война бесконечности - 7,7 млн. зрителей, 2,1 млрд. рублей.

 

2.      Лед – 6,4 млн. посетителей, 1,5 млрд. рублей.

 

3.      Дэдпул – 4,9 млн. зрителей, 1,2 млрд. рублей.

 

4.      Черная пантера – 4 млн. посетителей, 1 млрд. рублей.

 

5.      Тренер – 3,5 млн. зрителей, 863 млн. рублей.

 

6.      Пятьдесят оттенков свободы – 3 млн. посетителей, 766 млн. рублей.

 

7.      Первому игроку приготовиться – 2,7 млн. зрителей, 753,7 млн. рублей.

 

8.      Я худею – 2,7 млн. посетителей, 670 млн. рублей.

 

9.      Тихоокеанский рубеж – 2,6 млн. зрителей, 662 млн. рублей.

 

10.  Кролик Питер – 2,8 млн. посетителей, 563 млн. рублей.

 

Показатель посещаемости кинотеатров в России составляет 0,5 чел.\год. В Санкт-Петербурге эта цифра меньше – 0,3 чел.\год, что эквивалентно посещению каждым один раз в три года для каждого жителя. Такая тенденция объясняется наличием широкого выбора других досугово-развлекательных мероприятий. Суммарная посещаемость в Северной столице приблизительно составляет 5  тысяч визитов в день. Кассовые сборы с января по начало июня составили 443 млн. рублей.

 

На сегодняшний день всего в Санкт-Петербурге насчитывается свыше 120 кинотеатров, пользующихся разной популярностью и отличающихся пропускной способностью. В рейтинге лучших по версии «Киноафиша» лидируют следующие заведения:

 

1.      Синема 5 Порт находка в невском районе, оценка из 10 – 8,4.

 

2.      Аврора в Центральном районе, оценка – 7,4.

 

3.      Синема Парк Радуга в Московском районе, оценка -7,2.

 

4.      Синема Парк в ТРК «Гранд Каньон» в Выборгском районе, оценка – 7,1.

 

5.      Ленфильм в Петроградском районе в Петроградском районе, оценка – 6,8.

 

В среднем одновременно в прокате каждого кинотеатра представлено 16 фильмов. В формате 3D фильмы транслируются в 8 из 10 топовых кинотеатров. 9 из 10 имеет VIP залы. Cстоимость билетов в Санкт-Петербурге варьируется от 99 рублей (как на 2D, так и на 3D сеансы), до 670 рублей на 2D и 720 рублей на 3D фильмы. Максимальная загруженность приходится на выходные и праздничные дни. Стандартный режим работы – с 10.00 до 03.00.

 

Больше половины рейтинговых кинотеатров города открыто после 2007 года, что говорит о динамичном развитии отрасли и повышении спроса на услугу.

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Волкова Алена Опубликовано в Культура   Теги Новости кино
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