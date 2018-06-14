Звезды мировой классики дали концерт в самом сердце столицы

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Масштабное музыкальное событие состоялось накануне и приурочено к сегодняшнему старту чемпионата мира по футболу, который пройдёт в России. Подробнее - в материале Planet Today.

На Красной площади выступили музыканты Симфонического оркестра Мариинского театра, оперные певцы, в том числе, Анна Нетребко и Пласидо Доминго, а также пианисты Елисей Мысин и Денис Мацуев.

Концерт объединил как поклонников классической музыки, так и любителей футбола, которые приехали в Москву.

На мероприятии присутствовали Президент России Владимир Владимирович Путин, а также глава ФИФА Джанни Инфантино.

Игорь Чекулаев - руководитель СПБ «Русская охрана»:

«Нам доверили отвечать за безопасность концерта с участием звёзд мировой классики. Главное, что все гости вечера остались в восторге в первую очередь от музыки, мы же, со своей стороны, постарались создать для них комфорт и безопасность во время мероприятия. Убеждён, нам это удалось!»

Гости музыкального вечера насладились сочинениями Бизе, Верди, Глинки, Рахманинова и Чайковского.

Напомним, первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу стартует уже этим вечером матчем команд хозяев и Саудовской Аравии.