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Фонд Шодиева представил проекты по развитию российско-японских отношений

Четверг, 14 Июня 2018 14:23
Фонд Шодиева представил проекты по развитию российско-японских отношений Фото из открытых источников

13 июня 2018 года в Государственной Думе РФ открылась выставка, посвящённая сотрудничеству России и Японии во всех сферах жизни общества. Выставка пройдёт в рамках перекрёстного года двух стран. Подробнее - в материале Planet Today.

 

На выставке Международный Фонд Шодиева представил проекты по развитию российско-японских отношений, которые были реализованы за 22 года активной работы и реализуются в настоящее время.  Так, благодаря Фонду в сентябре 2018 года пройдут гастроли театра Кабуки в Москве и Санкт-Петербурге.

 

В церемонии открытия приняли участие депутаты ГД РФ, министр экономического развития Максим Орешкин, посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки, представители японского парламента и деловых кругов.

 

«Я высоко оцениваю проведение нынешней выставки совместных российско-японских проектов в Государственной Думе. Считаю очень важным для успешной работы выставки не просто представить Японию, а сделать акцент на японо-российском сотрудничестве, активно развивающемся сегодня. 26 мая при участии Премьер-министра Абэ и Президента Путина в Большом театре состоялась церемония открытия перекрестного года Японии и России. Эта выставка является одним из наиболее ярких событий перекрестного года. На экспозиции представлены совместная работа Японии и России, направленная на повышение качества жизни россиян, японские передовые технологии, Япония как туристическое направление, российское японоведение и др.  Буду рад, если депутаты Государственной Думы и другие посетители выставки, благодаря этой экспозиции, лучше узнают Японию и заинтересуются нашей страной», – отметил Тоёхиса Кодзуки, Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в России.

 

«Культура – это хорошо, но её надо дополнять политическими контактами, особенно если они будут идти по линии парламентариев и будут находить отражение в нашей прессе и умах, потому что у нас существует очень много старых стереотипах о том, кто такие японцы и чего они хотят. В значительной степени стереотипы негативные, да и японцы отвечают тем же. Поэтому такие мероприятия, конечно, помогают размывать стереотипы, и деятельность Фонда Шодиева тоже этому способствует», – отметил Александр Панов, Заведующий кафедрой дипломатии МГИМО МИД России, главный научный сотрудник Российского Института США и Канады РАН, Чрезвычайный и Полномочный Посол России.

 

С 1996 году Международный Фонд Шодиева поддерживает культурный диалог России и Японии, содействует развитию многосторонних отношений между двумя странами, осуществляет всестороннюю поддержку проектов МГИМО и помогает детям.

 

При поддержке Фонда в России и Японии проходят крупномасштабные культурные мероприятия. Так, уже 10 лет Фонд является Генеральным спонсором фестиваля современной японской культуры в Москве J-Fest, который посетили свыше 3 млн человек. С 2015 года Фонд является Генеральным спонсором дней российской культуры в Японии – фестиваля, который ежегодно проходит по всей Японии и представляет японским зрителям более 900 представителей культуры России. 

 

Фонд содействует сохранению и популяризации японской культуры в России и в мире. В 2010 году Фонд сохранил целостность коллекции японского художника Иттику Куботы, состоящей из 104 уникальных картин-кимоно. Коллекция едва не была распродана после ухода из жизни её создателя, но Фонд полностью выкупил её и организовал демонстрацию кимоно в более чем 20 городах Европы, Азии и Америки.  За время экспозиции коллекцию смогли увидеть более 1 млн зрителей и ценителей японской культуры по всему миру.  Сегодня коллекция кимоно хранится в Японии в художественном музее Иттику Куботы.

 

По инициативе Фонда переводятся на русский язык и издаются произведения японских писателей. Фонд издал в России книгу сказок принцессы Такамадо, а также стал спонсором российского издания книги Её Величества Императрицы Японии Митико «Строить мосты».

 

Фонд осуществляет многостороннюю поддержку проектов японоведения в МГИМО. Ежегодно 32 лучших студента университета получают специальные стипендии Фонда, среди них – студенты, выбравшие специализацию, связанную с Японией. Кроме того, Фонд поддерживает типографскую деятельность МГИМО. Благодаря выделенным грантам университет издал свыше 500 книг и научных трудов.

 

Фонд активно поддерживает деятельность Ассоциации японоведов России. Фаттах Шодиев, основатель Фонда, является почётным председателем Ассоциации. При поддержке Фонда Ассоциация проводит международные конференции, выпускает книги, научные работы, монографии.

 

«На перекрестный год Россия – Япония намечено много культурных мероприятий, но на мой взгляд самым важным являются гастроли театра Кабуки в России. Мы долго готовились к этому, проделана большая работа. Российский зритель сможет насладиться игрой знаменитых мастеров японского театра. Его очень давно ждали в нашей стране. Кроме того, мы готовим документальный фильм о Японии, который познакомит россиян с настоящей Японией, даст возможность почувствовать характер японцев и полюбить их и эту прекрасную страну», – сказал Ф.К. Шодиев.

 

В 2018 году при поддержке Фонда Шодиева в России пройдут сразу два масштабных события. J-Fest Summer пройдет 4 и 5 августа 2018 г. в Москве в Парке Горького и состоится при поддержке Посольства Японии в России. Генеральным спонсором фестиваля уже более 10 лет является Фонд Шодиева.

 

В этом году J-Fest Summer станет первой российский вариацией на тему традиционных японских фестивалей Natsu Matsuri (Нацу Мацури), которые регулярно проходят по всей Японии и очень популярны среди взрослых и детей. На J-Fest Summer посетители смогут увидеть старинный японский танец бон-одори, погулять по ярмарке, поучаствовать в мастер-классах и почувствовать атмосферу настоящего японского праздника.

 

В сентябре в Москве и Санкт-Петербурге при поддержке Фонда Шодиева состоятся гастроли традиционного японского театра КАБУКИ. Перед российскими зрителями выступит одна из самых известных трупп - Сётику Гранд Кабуки - Тикамацу-дза из Токио. Россияне смогут познакомиться сразу с двумя пьесами – «Кэйсэй Хангонко» и «Ёсияма», представляющими традиционные жанры севамоно (бытовая драма) и митиюки (танцевальная интерлюдия). Спектакли пройдут в Москве с 9 по 15 сентября на сцене Театра им. Моссовета. В Санкт-Петербурге зрители смогут увидеть пьесы с 19 по 22 сентября на сцене Большого драматического театра им. Г. А. Товстоногова.

 

Российские зрители также смогут познакомиться с кимоно из легендарной коллекции японского художника Иттику Куботы, которые будут экспонироваться во время гастролей театра КАБУКИ.

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Волкова Алена Опубликовано в Культура   Теги Новости выставка
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