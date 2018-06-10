В Москве состоялась ежегодная церемония вручения премии журналов Melon Rich и Finance Times в сфере культуры и бизнеса

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Известные бизнесмены, общественные деятели, популярные артисты и актеры приняли участие 3 июня 2018 года в церемонии награждения ежегодной премией глянцевого журнала MELON RICH и бизнес журнала FINANCE TIMES в области культуры и бизнеса «National Business Awards: топ-20 успешных бизнес-проектов». В рамках мероприятия был также проведен благотворительный аукцион. Участники события собрали более 1 млн рублей, которые были переданы в Благотворительный фонд Дмитрия Нагиева «Анна».

В этот день свои усилия для поощрения выдающихся достижений российских бизнесменов и привлечения внимания к детям, нуждающимся в лечении, объединили предприниматель и телеведущая Ольга ДМИ, издатель Ольга Листопадова и большой экспертный совет, в состав которого были включены представители ЕЭК, РСПП, Госдумы, Торгово-промышленной палаты РФ и Союза издателей России. Они определили и назвали победителей премии в нескольких номинациях.

Премию в номинации «Сенсация года» получила психолог Вера Янышева, чей метод «интеграции» поразил экспертный совет, а также поставил под вопрос всю отечественную психотерапию.

Телеведущий Андрей Ховратов, инвестор с 20-летним стажем, победил в номинации «Лучший бизнес-коуч по финансовому и инвестиционному развитию личности».

Победа в номинации «За уникальность продукции» безоговорочно досталась Торговому дому «Первый Белорусский» (Герман Боровлев и Ирина Милолика).

Компания «Супермен» стала первой в номинации «Франшиза года». «Барбер-шопы» основателя студий Василия Михайлова не просто доступны: в салонах «Супермен» с большим успехом работают слабослышащие стилисты.

Обладателем премии за «клиентоориентированность и соотношение цена-качество» стала «Компания №1 по производству и установке заборов в Москве и Московской области» – компания «ЗаводЗаборов».

«Бизнес-тренер года» – Дмитрий Ковпак.

«Предприниматель года» – Евгений Шмель.

«Бизнес-стратегия года» – Марина Петрушина.

«Музыкальный продюсер года» – Брендон Стоун.

«Ресторан года» – ресторан «212 Lounge», благодаря владельцу Наталии Покровской, стал самым аутентичным рестораном столицы, сделав турецкую кухню популярной.

Номинация «Семейный бизнес» – победа отдана бренду «MARIJOO» Марины и Владимира Леоновых.

«HR-специалист года» – Татьяна Сергеева.

«Лучший мотивирующий спикер и коуч» – Арманд Мурниекс.

Акселератор онлайн-школ «ACCEL», основателями которого выступили Дмитрий Юрченко и Сергей Капустин, стал победителем в номинации «Лучший образовательный бизнес-проект года».

Гости и триумфаторы премии на аукционе в пользу фонда «Анна» боролись за уникальные лоты, предоставленные Эмином Агаларовым (часы из его коллекции за 850 тыс. рублей приобрел Дмитрий Юрченко), Никасом Сафроновым (его картину за 400 тыс. рублей купил Дмитрий Ковпак), а также Дмитрием Нагиевым, ТД «Первый Белорусский», модными художниками (обладателями лотов стали Андрей Ховратов, Евгений Шмель и другие).