Картина Михаила Расходникова "Временные трудности" вызвала шквал негодования на Кинотавре в Сочи

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В Сочи 5 июня на фестивале «Кинотавр» Михаил Расходников представил свой фильм «Временные трудности» , в котором главную роль исполнили Иван Охлобыстин и Риналь Мухаметов.

История повествует о мальчике с диагнозом ДЦП. Саша Ковалев рождается инвалидом , испытывает трудности под гнетом воспитания отца, который использует радикальные методы лечения ради спасения собственного сына. Известно, что фильм основан на реальных событиях. Прототипом Саши Ковалёва выступил Аркадий Цукер, успешно справившийся с диагнозом ДЦП благодаря собственному отцу.

Однако такой подход к людям с ограниченными возможностями вызвал неодобрение со стороны журналистов, которые после просмотра фильма на пресс-конференции солидарно высказывались в негативном контексте.

«Вам не стыдно?» - задает вопрос корреспондент газеты «Комсомольская правда», чем немедленно вводит режиссера в ступор.

За вопросом журналистки в буквальном смысле посыпались претензии в адрес создателей картины. Некоторые назвали фильм «путинским режимом», когда якобы внешняя сторона имеет положительный характер, а фактические действия «творят страшное». Поднимались вопросы национального российского воспитания по отношению родителей к детям. Назидательные меры отца Саши Ковалева сопоставлялись с фашизмом.

Продюсер фильма Георгий Малков попытался ответить на вопросы журналистов, заявив следующее:

«В фильме представлена идеология мира в целом, не нужно заводить людей под общие правила».

По мнению Малкова , в такой непростой ситуации ответственное решение должно оставаться за мужчиной, потому что женщины чаще поддаются эмоциям и начинают жалеть собственных детей, оставляя главное- работу по адаптации ребенка ДЦП в современной реальности.

«Есть ужасная статистика что 75% семей распадаются, и мужья уходят от детей с ДЦП. Наш герой остается в семье, любит своего ребенка и борется за него до конца. Он не сдается до последнего».

«Отец делает это только во имя любви с учетом характера рабочего человека» - добавляет режиссер Михаил Расходников.

Однако это не утешило взволнованных представителей СМИ, и они поспешили заверить, что фильм скорее всего будет оценен негативно в российском обществе, где по-прожнему отсутствуют пандусы и полноценные социальные условия для людей с ограниченными возможностями.

Дина Отман специально для Planet Today