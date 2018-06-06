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Картина Михаила Расходникова "Временные трудности" вызвала шквал негодования на Кинотавре в Сочи

Среда, 06 Июня 2018 13:19
Картина Михаила Расходникова &quot;Временные трудности&quot; вызвала шквал негодования на Кинотавре в Сочи Фото из открытых источников

В Сочи 5 июня на фестивале «Кинотавр» Михаил Расходников  представил свой фильм «Временные трудности» , в котором главную роль исполнили Иван Охлобыстин и Риналь Мухаметов.

 

История повествует о мальчике с диагнозом ДЦП. Саша Ковалев рождается инвалидом , испытывает трудности под гнетом воспитания отца, который  использует радикальные методы лечения ради  спасения собственного сына. Известно, что фильм основан на реальных событиях. Прототипом Саши Ковалёва  выступил Аркадий Цукер, успешно справившийся с диагнозом ДЦП благодаря собственному отцу.

 

Однако такой подход к людям с ограниченными возможностями вызвал неодобрение со стороны журналистов, которые  после просмотра фильма  на пресс-конференции солидарно высказывались в негативном контексте.

 

«Вам не стыдно?» - задает вопрос корреспондент газеты «Комсомольская правда», чем немедленно вводит режиссера в ступор.

 

За вопросом журналистки в буквальном смысле посыпались претензии в адрес создателей картины. Некоторые назвали фильм «путинским режимом», когда  якобы внешняя  сторона имеет положительный характер, а фактические действия  «творят страшное». Поднимались вопросы  национального российского воспитания по отношению  родителей к детям. Назидательные меры отца Саши Ковалева  сопоставлялись с фашизмом.

 

Продюсер фильма Георгий Малков  попытался ответить на вопросы журналистов, заявив следующее:

 

«В фильме представлена идеология мира в целом, не нужно заводить людей под общие правила».

 

По мнению Малкова , в такой непростой ситуации ответственное  решение  должно оставаться за мужчиной, потому что женщины чаще поддаются эмоциям и начинают жалеть собственных детей, оставляя  главное- работу по адаптации ребенка ДЦП в современной реальности.

 

«Есть ужасная статистика что 75% семей распадаются, и мужья уходят от детей с ДЦП. Наш герой остается в семье, любит своего ребенка и борется за него до конца. Он не сдается до последнего».

 

«Отец делает это только во имя любви с учетом характера рабочего человека» - добавляет режиссер Михаил Расходников.

 

Однако это не утешило взволнованных представителей СМИ, и они поспешили заверить, что фильм скорее всего  будет оценен негативно в российском обществе, где по-прожнему отсутствуют пандусы и полноценные социальные условия   для людей с ограниченными возможностями.

 

Дина Отман специально для Planet Today

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Волкова Алена Опубликовано в Культура   Теги Новости Фестиваль
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