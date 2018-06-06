Картина Михаила Расходникова "Временные трудности" вызвала шквал негодования на Кинотавре в Сочи

В Сочи 5 июня на фестивале «Кинотавр» Михаил Расходников представил свой фильм «Временные трудности» , в котором главную роль исполнили Иван Охлобыстин и Риналь Мухаметов.
История повествует о мальчике с диагнозом ДЦП. Саша Ковалев рождается инвалидом , испытывает трудности под гнетом воспитания отца, который использует радикальные методы лечения ради спасения собственного сына. Известно, что фильм основан на реальных событиях. Прототипом Саши Ковалёва выступил Аркадий Цукер, успешно справившийся с диагнозом ДЦП благодаря собственному отцу.
Однако такой подход к людям с ограниченными возможностями вызвал неодобрение со стороны журналистов, которые после просмотра фильма на пресс-конференции солидарно высказывались в негативном контексте.
«Вам не стыдно?» - задает вопрос корреспондент газеты «Комсомольская правда», чем немедленно вводит режиссера в ступор.
За вопросом журналистки в буквальном смысле посыпались претензии в адрес создателей картины. Некоторые назвали фильм «путинским режимом», когда якобы внешняя сторона имеет положительный характер, а фактические действия «творят страшное». Поднимались вопросы национального российского воспитания по отношению родителей к детям. Назидательные меры отца Саши Ковалева сопоставлялись с фашизмом.
Продюсер фильма Георгий Малков попытался ответить на вопросы журналистов, заявив следующее:
«В фильме представлена идеология мира в целом, не нужно заводить людей под общие правила».
По мнению Малкова , в такой непростой ситуации ответственное решение должно оставаться за мужчиной, потому что женщины чаще поддаются эмоциям и начинают жалеть собственных детей, оставляя главное- работу по адаптации ребенка ДЦП в современной реальности.
«Есть ужасная статистика что 75% семей распадаются, и мужья уходят от детей с ДЦП. Наш герой остается в семье, любит своего ребенка и борется за него до конца. Он не сдается до последнего».
«Отец делает это только во имя любви с учетом характера рабочего человека» - добавляет режиссер Михаил Расходников.
Однако это не утешило взволнованных представителей СМИ, и они поспешили заверить, что фильм скорее всего будет оценен негативно в российском обществе, где по-прожнему отсутствуют пандусы и полноценные социальные условия для людей с ограниченными возможностями.
Дина Отман специально для Planet Today
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