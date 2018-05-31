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Молодой певец ВладиМир поддержал движение «антихейт» флешмобом

Четверг, 31 Мая 2018 11:27
Молодой певец ВладиМир поддержал движение «антихейт» флешмобом Фото из открытых источников

Яркий молодой исполнитель ВладиМир озаботился одной из проблем мирового Интернета. Она заключается в неумении или нежелании людей тактично общаться в социальных сетях (смотрите видео ниже).

 

Многие пользователи любят нравоучать других юзеров, обширно использовать нецензурную лексику и приемы морального прессинга. В связи с этим ВладиМир записал на эту тему песню и снял видеоклип, а затем создал движение «антихейт», которое призвано бороться с проблемой.

 

В поддержку «антихейта» ВладиМир на днях организовал на территории одного из московских торговых центров флешмоб, участниками которого стали более 250 человек. Они вместе с певцом под его хит «Только мне решать» исполнили его же фирменный танец. Видео сходу обрело популярность на YouTube, где его просмотрели уже более 500000 раз. 

 

ВладиМир в комментарии к новости заявил, что намерен проводить подобные акции и в дальнейшем.

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Молодой певец ВладиМир поддержал движение «антихейт» флешмобом

Волкова Алена Опубликовано в Культура   Теги Новости флешмоб
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