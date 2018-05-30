Екатерина Великая и «детский вопрос» – в фонде Президентской библиотеки

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1 июня 2018 года традиционно отмечается Международный день защиты детей. В электронном фонде Президентской библиотеки представлены многочисленные материалы, раскрывающие отношения «отцов и детей», проблемы воспитания и образования юного поколения в разные периоды истории России. Подробнее - в материале Planet Today.

«Всякое дитя родится неучёным, долг родителей есть дать детям учение; человек имеет природу, одарованную благом; сделав ближнему пользу, сам себе сделаешь пользу», – считала императрица Екатерина Великая. Её слова приводит Н. Лавровский в книге «О педагогическом значении сочинений Екатерины Великой» (1856), которая размещена на портале Президентской библиотеки. Многие историки сходятся во мнении, что именно Екатерину II можно назвать основательницей педагогической системы, которая существовала вплоть до начала ХХ столетия. Как отметил на торжественном собрании Одесского коммерческого училища 6 ноября 1896 года его директор И. С. Боровский (его речь опубликована в книге «Педагогические воззрения императрицы Екатерины Второй и отношение их к вопросам современного профессионального образования», Екатерина Великая «совершила высокие подвиги благодеяния не только для своего времени, но и для отдаленного потомства».

Будучи фактически отстранённой от воспитания собственного сына Павла Петровича, она реализовала идеи воспитания и свой материнский инстинкт, заботясь о старших внуках Александре и Константине. Педагогические устремления Екатерины нашли свое воплощение в обширнейшей программе воспитания на основах либерализма, проникнутой идеями французских просветителей. Императрица была автором не только указов, предписаний и наставлений воспитателю внуков графу И. Салтыкову, но и первых в России книжек для детского чтения. Она составила так называемую «Бабушкину азбуку» и написала множество сатирических и нравоучительных произведений для детей, направленных на то, чтобы создать «новую породу людей».

«В связи с этим находилась и другая мысль – о необходимости предпочесть общее образование специальному, и вместе с тем обратить особенное внимание на нравственное развитие юношества. По новым взглядам воспитание должно быть всесторонним», – читаем в историческом очерке В. Е. Романовского «Императрица Екатерина II» (1896).

Целью воспитания стало развитие всех способностей человека: физических, умственных, а особенно нравственных. Это относилось и к царским наследникам. Александра и Константина никогда не баловали, их быт был вовсе не роскошен, «дабы богатство и нега не испортили детскую душу и характер». Спали они на складных армейских кроватях, на твердых волосяных матрасах. Обстановка в детской комнате была очень скромной, но всегда было много света и свежего воздуха. Под окнами стреляли из пушки, чтобы приучить мальчиков к резким и громким звукам. Кормили великих князей просто, только в строго отведенные часы. Большое значение уделялось «трудовому воспитанию»: мальчики работали в саду, изучали различные ремесла. Александр, например, два года изучал столярное ремесло. «Воспитание есть главнейшее средство сделать и самих людей, и отношения между ними лучше», – утверждала Екатерина II (эти слова приведены в уже упоминавшемся историческом сборнике).

В представленных на портале Президентской библиотеки изданиях можно прочитать и о том, как «озабочивала доброе, человеколюбивое и сострадательное сердце Государыни будущая судьба сирот и вообще детей, почему либо оставленных родителями». В книге «Жизнь и деятельность императрицы Екатерины II» (1898) рассказывается такая история. Однажды петербургская полиция нашла на улице ребёнка, брошенного неизвестными родителями. Императрица взяла его на своё попечение. «И так как он оказался красивым и умным мальчиком, то сама изъявила намерение заняться его образованием, а когда он достиг школьного возраста, стала каждый день посылать его в школу». Когда воспитанник пришел из школы заплаканный, Екатерина посадила его к себе на колени и «участливо спросила о причине горя». Оказалось, что умер учитель, и его семья осталась в крайней нищете. Императрица «приказала выдать вдове триста рублей на погребение мужа, а детей поместить на казённый счет в одно из учебных заведений».

Екатерина Великая помогла многим сиротам и брошенным детям. По её повелению были открыты сначала в Москве, а затем в Петербурге «воспитательные дома», в которых «не только поят, кормят и одевают бесприютных сирот, но и учат доброму, приготовляют к жизни так, чтобы, придя в возраст, они могли быть полезны себе и людям и жили безбедно», – сообщает автор книги «Жизнь и деятельность императрицы Екатерины II».

Поданный императрицей пример заботы, защиты, воспитания и любви к детям «не остался без подражания. И в наши дни повсюду следуют ему, и таким образом не дают погибать ни в чём неповинным детям без всякого призора, без теплой любви и нежной ласки», – писали благодарные потомки ещё в 1898 году.