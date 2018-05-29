Ellie Lil отметила свой День Рождения презентацией нового альбома

На днях, в столичном ресторане "Жизнь Пи" с размахом прошел день рождения молодой и талантливой исполнительницы Ellie Lil.
Свой праздник певица решила совместить с презентацией своего дебютного альбома "Пылью", который в считанные часы уверенно встал в топ 30 iTunes. Подробнее - в материале Planet Today.
Поздравить новоиспеченную звезду пришли все родные и близкие ей люди.
"Презентация прошла очень хорошо. Пришло много друзей, подарили много неожиданных подарков. На удивление, все знали наизусть весь мой альбом, подпевали и танцевали. Хочется сказать огромное спасибо всем, кто пришел, спасибо ресторану "Жизнь Пи" и, конечно же, огромное спасибо моему продюсеру Наталье Симаковой, потому что без нее этого всего не произошло бы", - рассказывает исполнительница.
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