Художник Александр Донской: «Я хочу, чтобы вы полюбили Россию»

Фото из открытых источников

Художник Александр Донской устроил в Дубае необычный миротворческий перфоманс под названием "Я хочу, чтобы вы любили Россию". Донской прогуливался по самому дорогому отелю в мире Бурдж-эль-Араб в костюме арабского шейха с длинным шлейфом, на котором красовалась надпись " I want you to love Russia".

Александр Донской - экс-мэр Архангельска, художник, автор эпатажных, скандальных и ироничных перфомансов:

- "Манифест № 2" в Третьяковской галерее;

- "Трамп на коленях"

- "На Ferrari по торговому центру"

- "Гей идет в президенты"

Художник Александр Донской устроил в Дубае необычный миротворческий перфоманс под названием "Я хочу, чтобы вы любили Россию". Донской прогуливался по самому дорогому отелю в мире Бурдж-эль-Араб в костюме арабского шейха с длинным шлейфом, на котором красовалась надпись " I want you to love Russia". Олигархи, шейхи и другие высокопоставленные лица, проживающие в Бурдж-эль-Араб, с удивлением рассматривали эксцентричного художника. Прочитав слоган, они начинали улыбаться и кивать в знак одобрения.

После дефиле по роскошному Бурдж-эль-Араб Донской переместился на общественный пляж, где отдыхают туристы со всего мира. Вокруг художника собралась целая толпа зрителей - они разглядывали наряд Донского, смеялись, фотографировали его и просили разрешения сделать сэлфи. Невероятный восторг художник вызвал у детей. Они явно приняли его за сказочного волшебника.

Акция в Дубае стала первой в цикле перфомансов, запланированных художником. 14 июня в 10.00 Александр Донской появится на открытии самой престижной выставки современного искусства Арт-Базель (Швейцария). Там он предстанет в костюме русского царя с огромной ромашкой в руках, на лепестках которой будет надпись "Russia". Цветок будет источать эксклюзивный парфюмерный аромат фабрики "Новая Заря". Художник планирует прогуливаться по выставке, предлагая посетителям насладиться тонким запахом прекрасного цветка. Таким образом, Александр Донской станет первым российским художником, принимающим участие в открытии Арт-Базеля.

16 июня Александр Донской устроит заключительный перфоманс в Париже (Франция) на фоне Эйфелевой башни - самой фотографируемой достопримечательности планеты.

Идею миротворческих перфомансов Александр Донской пояснил так: "Я устал от негативного отношения к русским за рубежом. Я хочу строить бизнес, делать выставки, приезжать в качестве туриста и не ощущать на себе косых взглядов только потому, что я из России. По сути, мы все сейчас находимся в состоянии Холодной войны. В любой момент она может перерасти в реальную. От взаимных санкций страдает не только Россия, но и страны Запада. Хочу привлечь внимание мировой общественности к этой колоссальной проблеме, стать голубем мира и восстановить дружбу между Россией и Западом. Война никому не нужна».