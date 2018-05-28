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Картина абстракция со странным названием продана за рекордные $8 млн‍

Понедельник, 28 Мая 2018 09:19
Картина абстракция со странным названием продана за рекордные $8 млн‍ Фото из открытых источников

Абстрактное полотно со странным названием "3-II-72 #220", созданное южнокорейским абстракционистом Ким Ван Ки в 1972 году, ушло с молотка по итогам аукциона, который прошел в столице Республики Корея. По данным локального информационного агентства Yonhap, цена лота составила весьма внушительные восемь миллионов американских долларов.

 

Размер картины — двести два на двести пятьдесят четыре сантиметра. Уникальная особенность конкретно этой работы Ким Ван Ки — красные точки, которые создают основной рисунок. Красный цвет, как отмечают компетентные эксперты, в целом не характерен для творчества автора — большая часть абстракций мастера основана на тонах синего.

 

Восемь с половиной миллиардов корейских вон (почти восемь миллионов долларов США) — это рекордная цена, как для южнокорейской картины.

 

Картина "3-II-72 #220", как необходимо отметить, является не первой работой Ким Ван Ки, которая ушла с молотка за внушительные деньги — весной прошлого года состоялся аукцион, на котором была продана картина художника с названием "Tranquility 5-IV-73 #310" — ее цена составила 5.74 миллиона долларов. В общем, Ким Ван Ки — не только пионер корейского абстракционизма, но и коммерчески успешный (после смерти) творец.

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Колесников Андрей Опубликовано в Культура   Теги Новости картина
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