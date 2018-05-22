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Звонки из «Гаража», интернет им. Чехова и трафик котиков: где абоненты «МегаФона» провели «Ночь музеев»?

Вторник, 22 Мая 2018 13:24
Звонки из «Гаража», интернет им. Чехова и трафик котиков: где абоненты «МегаФона» провели «Ночь музеев»? Фото из открытых источников

Столичный «МегаФон» проанализировал голосовой и интернет-трафик на площадках акции «Ночь музеев»* в Москве. Топ локаций по версии абонентов «МегаФона» возглавили стадион «Лужники», МСИ «Гараж» и заповедник «Царицыно». Подробнее - в материале Planet Today.

 

Рекорд пользовательской активности установил стадион «Лужники», где в преддверии Чемпионата мира по футболу 2018 прошла экскурсия по спортивным и инфраструктурным объектам. Вероятно, популярность этой локации обоснована не только событиями «Ночи музеев», но и гастролями Cirque du Soleil. «Лужники» стали лидером как по объему голосового трафика, так и по объему передачи данных в интернете. Однако в целом топ-10 площадок по этим критериям существенно различаются.

 

 Помимо «Лужников», большинство звонков в «Ночь музеев» было совершено из Дарвиновского музея и Музея современного искусства «Гараж». Чуть реже звонили из «Царицыно», музея-библиотеки Н. Ф. Федорова и галереи Ильи Глазунова. В число популярных локаций вошли и открытые площадки – усадьба «Воронцово» и Парк Горького, однако из-за неблагоприятных погодных условий их позиции в рейтинге не столь высокие. А замыкают топ-10 Театр кошек Юрия Куклачева и Пушкинский музей.

 

«В исследовании представлены результаты анализа 40 самых популярных площадок Москвы, участвовавших в акции «Ночь музеев». Увеличившийся «ночной» трафик голосовых вызовов и мобильного интернета не вызвал никаких затруднений в нашей сети на всей территории Московского региона. Абоненты без проблем дозвонились до всех неспящих и на максимальных скоростях 4G+ делились впечатлениями от музейных экспонатов в соцсетях и мессенджерах», - комментирует Евгений Новосёлов, технический директор Столичного «МегаФона».

 

Максимальный объем интернет-трафика вне «Лужников» зафиксирован в МСИ «Гараж». На третьем месте – Театр кошек Юрия Куклачева. Интересно, что в этом рейтинге позиции Театра кошек выше, чем в аналогичном по звонкам: котики все еще очень популярны в интернете. Впрочем, не меньшей интерес у пользователей «МегаФона» вызвали экспонаты музея-заповедника «Царицыно», галереи «На Каширке», Музея театральных кукол и Третьяковской галереи. Кроме того, в число локаций-лидеров по объему мобильного интернета вошло сразу несколько музеев российских писателей – Л. Н. Толстого в Хамовниках, А. П. Чехова и М. А. Булгакова (Булгаковский дом).

 

*По данным за период с 18:00 19 мая до 00:00 20 мая на 40 площадках, участвовавших в акции «Ночь музеев»

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Волкова Алена Опубликовано в Культура   Теги Новости звонок
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