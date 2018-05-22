Бузова заявила, что станет героиней нового шоу о любви

Известная медиаперсона Ольга Бузова дала эксклюзивное интервью сайту ToDay News Ufa, в котором поделилась некоторыми интересными сведениями о своих творческих планах — телеведущая, в частности, станет героиней нового проекта о любви, подготовка к которому уже вовсю осуществляется каналом ТНТ.
Ольга Бузова, как известно, является одной из самых известных "холостячек" России, поэтому новость об участии знаменитости в телевизионном проекте, который будет посвящен поиску второй половинки, привлекла внимание всех поклонников Ольги.
"Я уже и не помню, как происходит процесс начала отношений — прогулки за ручку и подобные вещи. Хочу снова почувствовать все это. Поэтому я решила принять участие в проекте о любви, который будет выходить на канале ТНТ. Сейчас уже ведется кастинг — в шоу сможет поучаствовать любой холостяк, которому от восемнадцати до сорока лет. Все, что нужно сделать — это заполнить короткую анкету из пяти пунктов на сайте", — рассказывает Бузова.
По словам звезды, мужчина, которого она видит рядом с собой, должен разделять ее взгляды на жизнь и, в частности, принимать Ольгу со всеми ее многочисленными проектами, потому что она не планирует отказываться от дел ради личной жизни.
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